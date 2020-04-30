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Накануне легендарного первого матча сборной Украины форвард Гецко поссорился с тренером

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

29 апреля 1992 года

Накануне легендарного первого матча сборной Украины форвард Гецко поссорился с тренером
Новина українською

Нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко вспомнил в программе #залишайсязФутболом, что накануне первого в истории матча "сине-желтых" в 1992 году в Ужгороде против Венгрии (1:3) у него был конфликт с наставником команды Виктором Прокопенко.

Иван тогда не мог понять, почему главный тренер не ставит его в стартовый состав.

Тем более я из Закарпатья! ..Нам не хватило времени сплотиться - провести недельный цикл. Сыграли, откровенно говоря, не очень удачно: много ошибок позади, нереализация впереди.

Если бы я вышел я на 5-7 минут раньше, мог бы еще один мяч забить. А там неизвестно, как бы оно все закончилось. Сам виноват. Я должен был выйти минут за 20 до конца матча. Но очень долго переодевался, искал щитки, гетры - детство еще играло в одном месте. Был неправ.

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Высказался Иван Гецко и о своем мяче со штрафного, который открыл счет забитым голам в истории сборной Украины.

Многие знали меня и мой удар. Это не обсуждалось: я подошел и уравновешенно пробил - удался неплохой гол.

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В статье: Украина Иван Гецко Виктор Прокопенко
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Источник:
ТК Футбол

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