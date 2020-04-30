Накануне легендарного первого матча сборной Украины форвард Гецко поссорился с тренером

Нападающий национальной сборной Украины Иван Гецко вспомнил в программе #залишайсязФутболом, что накануне первого в истории матча "сине-желтых" в 1992 году в Ужгороде против Венгрии (1:3) у него был конфликт с наставником команды Виктором Прокопенко.

Иван тогда не мог понять, почему главный тренер не ставит его в стартовый состав.

Тем более я из Закарпатья! ..Нам не хватило времени сплотиться - провести недельный цикл. Сыграли, откровенно говоря, не очень удачно: много ошибок позади, нереализация впереди. Если бы я вышел я на 5-7 минут раньше, мог бы еще один мяч забить. А там неизвестно, как бы оно все закончилось. Сам виноват. Я должен был выйти минут за 20 до конца матча. Но очень долго переодевался, искал щитки, гетры - детство еще играло в одном месте. Был неправ.

Высказался Иван Гецко и о своем мяче со штрафного, который открыл счет забитым голам в истории сборной Украины.