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Автору первого гола сборной Украины порвали футболку на куски

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Ужгородская торсида

Автору первого гола сборной Украины порвали футболку на куски
Новина українською

Иван Гецко, футболист национальной сборной Украины 1992-1997 годов, вспомнил первый матч "сине-желтых" 29 апреля 1992 против Венгрии в Ужгороде (1:3).

Гецко замечает, что футболисты были не готовы к таким поединкам и удивительно, что матч вообще состоялся.

Семь футболистов сборной Венгрии играли в Европе. Во-вторых, многие игроки из сборной Украины не доехали. В-третьих, тренировались мы, если честно, на стадионе Банникова - там был город. Это сказалось на игре.

На 92 минуте встречи, при счете 0:3, Гецко отыграл со штрафного один гол - это был первый в истории мяч сборной Украины.

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Где футболка с того поединка? После матча она была разорвана прямо там на стадионе.

52-летний экс-футболист рассказывает, что тот гол быстро забылся.

Только в последнее время я уделил особое внимание этому мячу, потому что раньше не придавали большого значения историческом поединкам сборной Украины. История - историей, а к той встречи никто не любил возвращаться.

Уже сейчас к ней стали относиться по-другому.

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В статье: Украина Иван Гецко Ужгород
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Источник:
ТК Футбол

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