Автору первого гола сборной Украины порвали футболку на куски

Иван Гецко, футболист национальной сборной Украины 1992-1997 годов, вспомнил первый матч "сине-желтых" 29 апреля 1992 против Венгрии в Ужгороде (1:3).

Гецко замечает, что футболисты были не готовы к таким поединкам и удивительно, что матч вообще состоялся.

Семь футболистов сборной Венгрии играли в Европе. Во-вторых, многие игроки из сборной Украины не доехали. В-третьих, тренировались мы, если честно, на стадионе Банникова - там был город. Это сказалось на игре.

На 92 минуте встречи, при счете 0:3, Гецко отыграл со штрафного один гол - это был первый в истории мяч сборной Украины.

Где футболка с того поединка? После матча она была разорвана прямо там на стадионе.

52-летний экс-футболист рассказывает, что тот гол быстро забылся.