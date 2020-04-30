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Автору первого гола сборной Украины порвали футболку на куски
Ужгородская торсида
Иван Гецко, футболист национальной сборной Украины 1992-1997 годов, вспомнил первый матч "сине-желтых" 29 апреля 1992 против Венгрии в Ужгороде (1:3).
Гецко замечает, что футболисты были не готовы к таким поединкам и удивительно, что матч вообще состоялся.
Семь футболистов сборной Венгрии играли в Европе. Во-вторых, многие игроки из сборной Украины не доехали. В-третьих, тренировались мы, если честно, на стадионе Банникова - там был город. Это сказалось на игре.
На 92 минуте встречи, при счете 0:3, Гецко отыграл со штрафного один гол - это был первый в истории мяч сборной Украины.
Где футболка с того поединка? После матча она была разорвана прямо там на стадионе.
52-летний экс-футболист рассказывает, что тот гол быстро забылся.
Только в последнее время я уделил особое внимание этому мячу, потому что раньше не придавали большого значения историческом поединкам сборной Украины. История - историей, а к той встречи никто не любил возвращаться.
Уже сейчас к ней стали относиться по-другому.
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