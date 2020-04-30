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Национальная сборная Украины

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Болбат: На следующем сборе сине-желтых, пожалуй, будем песни заново петь

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Символическая команда от Сергея

Болбат: На следующем сборе сине-желтых, пожалуй, будем песни заново петь
Новина українською

Игрок правого фланга национальной сборной Украины и донецкого "Шахтера" Сергей Болбат составил свою символическую команду и подумал, каким будет настроение ребят на следующем сборе "сине-желтых" после длительного карантинного перерыва.

Сергея спросили, какими были его эмоции при первом вызове в сборную Украины. Он вспомнил не сразу.

Это было еще при тренере Фоменко ...Меня дважды вызывали из донецкого "Металлурга". Первый раз был пробный, нескольких молодых взяли на товарищеские игры.

После того несколько сборов не вызывали, а вот второй раз хорошо помню, потому что первый меня мотивировал, а второй был ощущением победы: я что-то доказал и это не просто пробный сбор. Тогда я и дебютировал.

Болбата спросили, каким будет следующий сбор Украины после длительного перерыва, связанного с карантином - перенос Евро-2020, товарищеских матчей, Лиги наций.

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Пожалуй будем песни заново петь!

Также Сергей составил свою символическую сборную:

Буффон - Срна, Пике, Рамос, Марсело - Зидан, Хави, Иниеста - Месси, Роналду - Шевченко.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Сергей Болбат
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