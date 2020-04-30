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Олег Гусев хотел бы переиграть по одному матчу со сборной Украины и с Динамо

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

С "Шахтером" и Францией

Олег Гусев хотел бы переиграть по одному матчу со сборной Украины и с Динамо
Новина українською

Олега Гусева, бывшего футболиста "Динамо" и национальной сборной Украины, спросили, какой матч он хотел бы переиграть.

Олег в ответ вспомнил матчи с Италией в 1/4 чемпионата мира 2006 года (0:3) и с Францией на чемпионате Европы 2012-го (0:2).

С Францией на Евро. Прежде чем играть с Италией все же Украина добилась какого-то результата. А на Евро-2012 мы не вышли из группы.

Если бы не проиграли в матче с французами, вничью свели бы ту игру, то вышли бы из группы. Поэтому со сборной - вот эта игра. Если бы мы ее не проиграли - англичанам точно не уступили.

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Назвал Гусев и такой же матч с "Динамо" - игру с "Шахтером" 2006 года (1:2).

Переиграл бы золотой матч. Когда судьба чемпионата определяется в дополнительное время? .. Слава Богу не в серии пенальти ... Тогда Агахова забил.

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В статье: Олег Гусев Украина Италия Франция Евро-2012 ЧМ-2006 Динамо (Киев) Шахтер (Донецк)
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Источник:
Вацко live

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