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Олег Гусев хотел бы переиграть по одному матчу со сборной Украины и с Динамо
С "Шахтером" и Францией
Олега Гусева, бывшего футболиста "Динамо" и национальной сборной Украины, спросили, какой матч он хотел бы переиграть.
Олег в ответ вспомнил матчи с Италией в 1/4 чемпионата мира 2006 года (0:3) и с Францией на чемпионате Европы 2012-го (0:2).
С Францией на Евро. Прежде чем играть с Италией все же Украина добилась какого-то результата. А на Евро-2012 мы не вышли из группы.
Если бы не проиграли в матче с французами, вничью свели бы ту игру, то вышли бы из группы. Поэтому со сборной - вот эта игра. Если бы мы ее не проиграли - англичанам точно не уступили.
Назвал Гусев и такой же матч с "Динамо" - игру с "Шахтером" 2006 года (1:2).
Переиграл бы золотой матч. Когда судьба чемпионата определяется в дополнительное время? .. Слава Богу не в серии пенальти ... Тогда Агахова забил.