Олег Гусев хотел бы переиграть по одному матчу со сборной Украины и с Динамо

Олега Гусева, бывшего футболиста "Динамо" и национальной сборной Украины, спросили, какой матч он хотел бы переиграть.

Олег в ответ вспомнил матчи с Италией в 1/4 чемпионата мира 2006 года (0:3) и с Францией на чемпионате Европы 2012-го (0:2).

С Францией на Евро. Прежде чем играть с Италией все же Украина добилась какого-то результата. А на Евро-2012 мы не вышли из группы. Если бы не проиграли в матче с французами, вничью свели бы ту игру, то вышли бы из группы. Поэтому со сборной - вот эта игра. Если бы мы ее не проиграли - англичанам точно не уступили.

Назвал Гусев и такой же матч с "Динамо" - игру с "Шахтером" 2006 года (1:2).