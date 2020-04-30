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Ковалец о первом матче сборной Украины: Тогда мы не представляли, что это будет тот матч, о котором будут вспоминать долго

Национальная сборная Украины
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28 лет назад состоялся исторический матч

Ковалец о первом матче сборной Украины: Тогда мы не представляли, что это будет тот матч, о котором будут вспоминать долго
Новина українською

Вчера состоялась годовщина первого матча в истории сборной Украины. 29 апреля 1992 года команда под руководством Виктора Прокопенко сыграла товарищеский поединок с венграми в Ужгороде, в котором проиграла со счетом 1:3. Один из участников того поединка Сергей Ковалец прокомментировал свои эмоции от той игры.

"28 лет пролетели как один день. Когда меня спрашивают про ощущения в тот день, это была гордость за то, что я участвую в таком историческом матче - первом для Украины в статусе независимости. Мне припоминают, что я вошел в историю, получив первую желтую карточку в истории сборной. Я помню, пошел тогда в жесткий подкат и белорусский судья Жук показал мне предупреждение.

Однако мы в тот момент не представляли, что это будет тот матч, о котором будут вспоминать долго. Запомнилось, что после матча болельщики были довольны и счастливы. Казалось, что они готовы были носить нас на руках. Результат в том матче не был так важен. Главное, что нас признали и болельщики поняли, что мы самостоятельны", - рассказал Ковалец.

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В статье: Сергей Ковалец Украина
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Источник:
ТК Футбол

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