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Продление контракта с Андреем Шевченко рассмотрят на исполкоме УАФ
Там же определят и срок
После рабочего совещания с председателями областных ассоциаций, которое состоялось в формате видеоконференции, президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.
Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. - Но надо запастись терпением.
Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.
Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем.
Андрей Шевченко работает главным тренером национальной сборной Украины с 15 июля 2016 года.
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