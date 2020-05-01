Продление контракта с Андреем Шевченко рассмотрят на исполкоме УАФ

После рабочего совещания с председателями областных ассоциаций, которое состоялось в формате видеоконференции, президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. - Но надо запастись терпением.

Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.

Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем.