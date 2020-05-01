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Продление контракта с Андреем Шевченко рассмотрят на исполкоме УАФ

Национальная сборная Украины
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Там же определят и срок

Продление контракта с Андреем Шевченко рассмотрят на исполкоме УАФ
Новина українською

После рабочего совещания с председателями областных ассоциаций, которое состоялось в формате видеоконференции, президент УАФ, член Исполкома УЕФА Андрей Павелко рассказал о ситуации с новым контрактом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко.

Мы все не представляем сборной Украины на Евро в 2021 году без тренерского штаба во главе с Андреем Шевченко. - Но надо запастись терпением.

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Мы будем готовить соответствующее решение к очередному заседанию Исполнительного комитета УАФ. Именно исполком будет принимать это решение и определять, на какой срок будет заключен новый контракт.

Но я могу заверить всех болельщиков, а также футболистов сборной, мы сделаем все возможное, чтобы тренерский штаб Андрея Шевченко работал с национальной командой и в дальнейшем.

Андрей Шевченко работает главным тренером национальной сборной Украины с 15 июля 2016 года.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Исполком ФФУ Андрей Павелко УАФ
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Источник:
УАФ

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