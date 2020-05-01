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ЧМ-2006 глазами Олега Гусева. Экс-игрок считает, что Украина могла пройти Италию
Воспоминания о серии пенальти со Швейцарией
Олег Гусев, тренер "Динамо" U-21, футболист национальной сборной Украины в прошлом, вспомнил чемпионат мира 2006 года и матчи 1/8 со Швейцарией и 1/4 с Италией.
Со швейцарцами украинцы сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти победили 3:0. Олег вспоминает, что матч был невероятно трудным.
120 минут, сил не было. Не помню кому из ребят, но говорю: "Все, сил нету". А еще 4 минуты остались дополнительные! Уже голова кружится. Столько силы забрала игра ...Слава Богу, что хватило сил на решающий удар.
Олег в серии пенальти нанес последний удар, который похоронил Швейцарию и вывел Украину в 1/4 ЧМ-2006.
Мысли были такие, что этот удар может вывести мою команду в следующий раунд, промазать не имел права. Но не было такого, что если не забьешь, то все, проиграли. Была уверенность, что если не справлюсь, есть еще в запасе удары. И Саша Шовковский в очередной раз может сотворить чудо. Волнение было, пульс возрос. Но ноги не тряслись.
Осадок, по словам Олега, остался после матча с Италией в 1/4 финала, который Украина проиграла со счетом 0:3.
Команда будто прошла далеко, но 0:3 проиграли. Вот-вот и могла бы быть большая сенсация. Реально итальянцев пройти? Судя по счету получается, это была игра в одни ворота.
Но, если вспомнить, то итальянцы нас не возили, не было такого. Момент у меня был шикарный, Андрей Гусин мог забить, "Калина" (Калиниченко, - ред.). И это все при счете 0:1. А если бы было 1:1, кто знает, как бы сложилась игра? Может второй бы забили на контратаках? Не реализовали свое, получили второй. И после второго уже было все. Третий - это так, доигрывали.
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