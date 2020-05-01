ЧМ-2006 глазами Олега Гусева. Экс-игрок считает, что Украина могла пройти Италию

Олег Гусев, тренер "Динамо" U-21, футболист национальной сборной Украины в прошлом, вспомнил чемпионат мира 2006 года и матчи 1/8 со Швейцарией и 1/4 с Италией.

Со швейцарцами украинцы сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти победили 3:0. Олег вспоминает, что матч был невероятно трудным.

120 минут, сил не было. Не помню кому из ребят, но говорю: "Все, сил нету". А еще 4 минуты остались дополнительные! Уже голова кружится. Столько силы забрала игра ...Слава Богу, что хватило сил на решающий удар.

Олег в серии пенальти нанес последний удар, который похоронил Швейцарию и вывел Украину в 1/4 ЧМ-2006.

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Мысли были такие, что этот удар может вывести мою команду в следующий раунд, промазать не имел права. Но не было такого, что если не забьешь, то все, проиграли. Была уверенность, что если не справлюсь, есть еще в запасе удары. И Саша Шовковский в очередной раз может сотворить чудо. Волнение было, пульс возрос. Но ноги не тряслись.

Осадок, по словам Олега, остался после матча с Италией в 1/4 финала, который Украина проиграла со счетом 0:3.

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