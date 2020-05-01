  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. ЧМ-2006 глазами Олега Гусева. Экс-игрок считает, что Украина могла пройти Италию
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

ЧМ-2006 глазами Олега Гусева. Экс-игрок считает, что Украина могла пройти Италию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Воспоминания о серии пенальти со Швейцарией

ЧМ-2006 глазами Олега Гусева. Экс-игрок считает, что Украина могла пройти Италию
Новина українською

Олег Гусев, тренер "Динамо" U-21, футболист национальной сборной Украины в прошлом, вспомнил чемпионат мира 2006 года и матчи 1/8 со Швейцарией и 1/4 с Италией.

Со швейцарцами украинцы сыграли вничью 0:0, а в серии пенальти победили 3:0. Олег вспоминает, что матч был невероятно трудным.

120 минут, сил не было. Не помню кому из ребят, но говорю: "Все, сил нету". А еще 4 минуты остались дополнительные! Уже голова кружится. Столько силы забрала игра ...Слава Богу, что хватило сил на решающий удар.

Олег в серии пенальти нанес последний удар, который похоронил Швейцарию и вывел Украину в 1/4 ЧМ-2006.

Читайте такжеГусев: На тренировках часто были стычки с Бадром Каддури

Мысли были такие, что этот удар может вывести мою команду в следующий раунд, промазать не имел права. Но не было такого, что если не забьешь, то все, проиграли. Была уверенность, что если не справлюсь, есть еще в запасе удары. И Саша Шовковский в очередной раз может сотворить чудо. Волнение было, пульс возрос. Но ноги не тряслись.

Осадок, по словам Олега, остался после матча с Италией в 1/4 финала, который Украина проиграла со счетом 0:3.

Читайте такжеОлег Гусев хотел бы переиграть по одному матчу со сборной Украины и с Динамо

Команда будто прошла далеко, но 0:3 проиграли. Вот-вот и могла бы быть большая сенсация. Реально итальянцев пройти? Судя по счету получается, это была игра в одни ворота.

Но, если вспомнить, то итальянцы нас не возили, не было такого. Момент у меня был шикарный, Андрей Гусин мог забить, "Калина" (Калиниченко, - ред.). И это все при счете 0:1. А если бы было 1:1, кто знает, как бы сложилась игра? Может второй бы забили на контратаках? Не реализовали свое, получили второй. И после второго уже было все. Третий - это так, доигрывали.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Олег Гусев Максим Калиниченко Украина Италия Швейцария Андрей Гусин ЧМ-2006 Динамо (Киев)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Вацко live

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...