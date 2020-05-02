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Зинченко: Шевченко и Гвардиола очень хорошо разбираются в тактике и схожи в философии игры

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Саша сравнил двух своих наставников

Зинченко: Шевченко и Гвардиола очень хорошо разбираются в тактике и схожи в философии игры
Новина українською

Украинский защитник "Манчестер Сити" и полузащитник сборной Украины Александр Зинченко сравнил Пепа Гвардиолу и Андрея Шевченко.

"Они оба очень хорошо разбираются в тактике. Как пример – мы очень хорошо изучили сборную Португалии. Да, где-то нам повезло, у португальцев были моменты, перекладина, но мы выжали максимум, выполнили установку тренеров и добились результата.

Философия игры, расстановка футболистов, контроль мяча, дистанция, сплоченность на поле – по всем этим показателям Шевченко и Гвардиола очень похожи. Потому, когда приезжаю из "Ман Сити" в сборную, мне не нужно перестраиваться", – поделился Александр Зинченко.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Зинченко Пеп Гвардиола
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Источник:
Tribuna.com
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