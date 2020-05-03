Олег Гусев: Почему не взяли на Евро-16? Такое решение приняли. Кто его принимал - я не знаю

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев вспомнил, как его не вызвали в финальную часть Евро-2016.

– Вы были сильнее Бутко и Федецкого, но почему поехали они? Правда, что Андрей Шевченко принимал решение, кто поедет, Михаил Фоменко уже ничего не решал, а Руслан Ротань делал предматчевые установки?

– Если бы я был в раздевалке, я бы сказал, правда ли про Ротаня и Фоменко. Почему не взяли? Ну, такое решение приняли. Кто его принимал – я не знаю. Решение приняли, озвучил его Михаил Фоменко.

– Вы пережили эту историю?

– С трудом. Уже смирился с этим. Не сильно переживал – не попал на Евро, ну и не попал. Если я бы и попал, то вариант, что я вышел бы где-то на замену – минимален. Меня больше затронули эти 2 матча, которых мне не хватило до 100 за сборную Украины.