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Олег Гусев: Почему не взяли на Евро-16? Такое решение приняли. Кто его принимал - я не знаю

Национальная сборная Украины
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Экс-хавбек "Динамо" поделился мыслями, почему его не взяли на Евро в 16-м году

Олег Гусев: Почему не взяли на Евро-16? Такое решение приняли. Кто его принимал - я не знаю
Новина українською

Бывший полузащитник киевского "Динамо" Олег Гусев вспомнил, как его не вызвали в финальную часть Евро-2016.

– Вы были сильнее Бутко и Федецкого, но почему поехали они? Правда, что Андрей Шевченко принимал решение, кто поедет, Михаил Фоменко уже ничего не решал, а Руслан Ротань делал предматчевые установки?

– Если бы я был в раздевалке, я бы сказал, правда ли про Ротаня и Фоменко. Почему не взяли? Ну, такое решение приняли. Кто его принимал – я не знаю. Решение приняли, озвучил его Михаил Фоменко.

– Вы пережили эту историю?

– С трудом. Уже смирился с этим. Не сильно переживал – не попал на Евро, ну и не попал. Если я бы и попал, то вариант, что я вышел бы где-то на замену – минимален. Меня больше затронули эти 2 матча, которых мне не хватило до 100 за сборную Украины.

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В статье: Олег Гусев Национальная сборная Украины Евро 2016
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Источник:
"Вацко Live"
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