Александр Зинченко выделил самый тяжелый момент в своей карьере

Игрок середины поля и левого фланга национальной сборной Украины и английского "Манчестер Сити" Александр Зинченко составил свою сборную всех времен, рассказал о двух кумирах детства и вспомнил первых тренеров.

- Александр, кто вдохновил вас заняться футболом? Кто был вашим кумиром в детстве?

- Для мальчишек всех возрастов в те годы кумиром был Андрей Шевченко. Для меня тоже. Помню, как не спал и ждал матче "Милана" ...Еще одним моим любимым игроком был Роналдиньо. У меня были его футболки. Поэтому у меня было два футбольных кумира.

- Часто появляется возможность увидеться со своим детским тренером - Сергеем Борецким?

- Часто не получается. Потому что, когда приезжаю из Англии в Украину, сразу еду в расположение сборной. Времени очень мало. Но если возникает возможность побывать на родине в Радомышле, стараюсь посетить всех. Еще важную роль в моей футбольной становлении в Черноморске сыграл мой отчим, мой первый тренер Виктор Васильевич Карпенко.

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- Какой период в карьере был для вас самым сложным?

- Период, когда я был без клуба. Когда я ушел из "Шахтера", полгода не играл в футбол на профессиональном уровне. Были и серьезные травмы, но это время было самым тяжелым. Так сложились обстоятельства, что я не мог играть, поддерживал форму как мог, участвовал в любительских турнирах.

- Назовите топ-сборную всех времен по версии Александра Зинченко.

- У меня будет тактическая схема 4-4-2. В воротах - Андрей Пятов. В обороне - Алвес, Марсело, Рамос и Компани. В полузащите - Хави, Иньеста, Месси, Роналдиньо. В нападении - Анри и Шевченко. Тренером этой сборной был бы Хосеп Гвардиола.