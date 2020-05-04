Бойко: До конца карьеры хочу выиграть еврокубок и трофей со сборной Украины

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко рассказал, какие трофеи хочет завоевать до конца карьеры.

"До конца моей карьеры хотелось бы выиграть еврокубок. Также хочу достичь максимума со сборной. Я верю в эту сборную, именно с этим составом и тренерским штабом, она заслуживает трофея. Хотелось бы выиграть чемпионат Европы, но это может быть и Лига Наций. Хочется именно с этими ребятами что-то выиграть.

К сожалению, я не выигрывал чемпионат Украины и Кубок Украины, поэтому для меня это действительно самые главные задачи", – сказал Денис Бойко в эфире программы "Великий футбол".