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Бойко: До конца карьеры хочу выиграть еврокубок и трофей со сборной Украины

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Амбициозные планы голкипера Динамо и сборной

Бойко: До конца карьеры хочу выиграть еврокубок и трофей со сборной Украины
Новина українською

Вратарь "Динамо" и сборной Украины Денис Бойко рассказал, какие трофеи хочет завоевать до конца карьеры.

"До конца моей карьеры хотелось бы выиграть еврокубок. Также хочу достичь максимума со сборной. Я верю в эту сборную, именно с этим составом и тренерским штабом, она заслуживает трофея. Хотелось бы выиграть чемпионат Европы, но это может быть и Лига Наций. Хочется именно с этими ребятами что-то выиграть.

К сожалению, я не выигрывал чемпионат Украины и Кубок Украины, поэтому для меня это действительно самые главные задачи", – сказал Денис Бойко в эфире программы "Великий футбол".

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В статье: Денис Бойко Украина Динамо (Киев)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
04.05.2020 в 18:39
тебе в сборную ещё можно попасть
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