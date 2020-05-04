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Демченко: Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию

Национальная сборная Украины
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Демченко: Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию
Новина українською

Экс-игрок "Аякса" и молодежной сборной России Андрей Демченко, который сейчас тренирует "Металлист-1925", рассказал, почему так и не сыграл за сборную Украины.

"Случилось, как случилось... Да, где-то в 2001 году Валерий Васильевич Лобановский меня называл в списке кандидатов в сборную Украины. Но тогда юристы изучили вопрос и решили, что я не имею права — заигран за Россию.

Хотел ли играть за сборную Украины? Конечно! Национальная команда для любого футболиста — это высшее достижение! Тем более, если сам Лобановский считал, что я достоин", — сказал Демченко.

Напомним, что Демченко сыграл два матча за молодежную сборную России, за национальную команду заигран не был.

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В статье: Украина Андрей Демченко Металлист 1925 (Харьков)
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Источник:
Sport Arena

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