Демченко: Хотел играть за сборную Украины, но уже был заигран за Россию

Экс-игрок "Аякса" и молодежной сборной России Андрей Демченко, который сейчас тренирует "Металлист-1925", рассказал, почему так и не сыграл за сборную Украины.

"Случилось, как случилось... Да, где-то в 2001 году Валерий Васильевич Лобановский меня называл в списке кандидатов в сборную Украины. Но тогда юристы изучили вопрос и решили, что я не имею права — заигран за Россию.

Хотел ли играть за сборную Украины? Конечно! Национальная команда для любого футболиста — это высшее достижение! Тем более, если сам Лобановский считал, что я достоин", — сказал Демченко.

Напомним, что Демченко сыграл два матча за молодежную сборную России, за национальную команду заигран не был.