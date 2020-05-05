Роман Безус рассказал о матче сборной Украины, который до сих пор не может смотреть

Атакующий полузащитник бельгийского "Гента" и "сине-желтых" Роман Безус вспомнил свои первые матчи за национальную команду Украины и игры плей-офф за выход на ЧМ-2014 с Францией.

Впервые в "сине-желтой" форме Роман вышел на товарищеский матч-открытие НСК "Олимпийский" в 2011 году с Германией (3:3).

Дебют в матче с немцами запомнился. Блохин не ругал. Перед игрой сказал: "Будет шанс. Выплывешь или не выплывешь". Не выплыл. В раздевалке Блохин всегда мотивировал, подсказывал.

Участия в Евро-2012 Роман не принимал, но сыграл немало матчей отбора на ЧМ-2014. Апогеем стало противостояние с Францией, когда на своем поле Украины победила 2 0, а на выезде уступила 0:3.

Тогда в первом киевском матче Роман потерял хорошую возможность.

Свой момент в конце киевского матча с Францией вспоминаю часто. Можно было сыграть по-другому. Селезнев мне тоже об этом много говорил: "Отдай мне, я с правой уже заправлю туда!". Но тогда я играл так, как предпочитал. Вспоминаю этот момент, но не так, чтобы каждый день перед сном.

В команде, вспоминает Роман, был очень хороший коллектив, все бились друг за друга, стелились, отдавали все на поле.

Сейчас тоже дерутся, но и в футбол играют. Сейчас футбол сборной симпатичнее. Тогда, возможно, было больше бойцовских качеств. Была топовая форма у многих. Думаю, Зозуля снился многим клубам после того матча. Он провел фантастическую игру. Все как-то поверили, отдавались в обороне, играли вперед. Трудно говорить, какая сборная сильнее. Но и сборная Украины была сильна.

Вспоминает Роман и второй матч, в котором уступили 0:3.