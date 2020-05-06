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Бывший форвард сборной Украины Скаченко осел в Москве - в Киеве пережил трагедию

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Но было это еще 12 лет назад

Бывший форвард сборной Украины Скаченко осел в Москве - в Киеве пережил трагедию
Новина українською

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил о судьбе после завершения футбольной карьеры известного украинского нападающего Сергея Скаченко, который играл в "Динамо", "Металлисте", "Карпатах" и ​​в национальний сборной Украины с 1994 по 2002 год.

47-летний Сергей сегодня живет в Москве, ведь в 1992-1993, а затем в 1998-1999 годах играл там в "Торпедо".

Пробовал тренировать в школе "Торпедо" несколько лет. Команда с ним выигрывала медали. Затем отошел от этого, ведет замкнутый образ жизни, с журналистами перестал общаться. Его бизнес связан с недвижимостью.

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По словам Спиваковского, в 2008 году в Киеве на Лукьяновке прямо у дома, где жил Скаченко, его сына и племянницу, которые возвращались домой, сбила машина, которая ехала на красный свет светофора.

Мальчик 10 дней был в коме. Сейчас его подняли, Сергей посвятил свою жизнь сыну.

Виновница, которая сбила детей, все "порешала". Говорили, мол, нету доказательств. Скаченко пошел в банк, там нашли на камерах записи, он своими глазами видел, как машина сбивает его ребенка и племянницу. По последним данным этой женщине дали 5 лет условно.

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В статье: Украина Сергей Скаченко ТаТоТаке
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Источник:
ТаТоТаке

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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
06.05.2020 в 14:42
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