Бывший форвард сборной Украины Скаченко осел в Москве - в Киеве пережил трагедию

Ведущий ТаТоТаке Михаил Спиваковский сообщил о судьбе после завершения футбольной карьеры известного украинского нападающего Сергея Скаченко, который играл в "Динамо", "Металлисте", "Карпатах" и ​​в национальний сборной Украины с 1994 по 2002 год.

47-летний Сергей сегодня живет в Москве, ведь в 1992-1993, а затем в 1998-1999 годах играл там в "Торпедо".

Пробовал тренировать в школе "Торпедо" несколько лет. Команда с ним выигрывала медали. Затем отошел от этого, ведет замкнутый образ жизни, с журналистами перестал общаться. Его бизнес связан с недвижимостью.

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По словам Спиваковского, в 2008 году в Киеве на Лукьяновке прямо у дома, где жил Скаченко, его сына и племянницу, которые возвращались домой, сбила машина, которая ехала на красный свет светофора.