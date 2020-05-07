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Роман Яремчук пришел на строительство академии Козловского – без маски и с приветствием за руку
Экскурсия с нарушением правил карантина
Президент "Руха" Григорий Козловский в рамках очередного выпуска своего видеоблога Оба-на на Youtube привел на строительство футбольной академии и развлекательного комплекса возле Львова нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука.
Козловский провел нападающему бельгийского "Гента" экскурсию, притом здоровался с Яремчуком за руку, оба не придерживались масочного режима, хотя президент "Руха" в "Вацко live" хвастался карантинным атрибутом с эмблемой "желто-черного" клуба.
Яремчук рассказал о своей форме и поделился впечатлениями от экскурсии:
Я уже залечил травму и вернулся к тренировкам. Хочется быстрее играть в футбол ...С появлением академии не будет необходимости ехать в "Динамо" или "Шахтер", львовские ребята будут оставаться дома и бороться за славу своего края.
Также Козловский рассказал об особенностях поля академии, на котором зимой проводила сборы главная команда "Руха", а в будущем на нем будут тренироваться дети.
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