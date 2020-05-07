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Роман Яремчук пришел на строительство академии Козловского – без маски и с приветствием за руку

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Экскурсия с нарушением правил карантина

Роман Яремчук пришел на строительство академии Козловского – без маски и с приветствием за руку
Новина українською

Президент "Руха" Григорий Козловский в рамках очередного выпуска своего видеоблога Оба-на на Youtube привел на строительство футбольной академии и развлекательного комплекса возле Львова нападающего национальной сборной Украины Романа Яремчука.

Козловский провел нападающему бельгийского "Гента" экскурсию, притом здоровался с Яремчуком за руку, оба не придерживались масочного режима, хотя президент "Руха" в "Вацко live" хвастался карантинным атрибутом с эмблемой "желто-черного" клуба.

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Яремчук рассказал о своей форме и поделился впечатлениями от экскурсии:

Я уже залечил травму и вернулся к тренировкам. Хочется быстрее играть в футбол ...С появлением академии не будет необходимости ехать в "Динамо" или "Шахтер", львовские ребята будут оставаться дома и бороться за славу своего края.

Также Козловский рассказал об особенностях поля академии, на котором зимой проводила сборы главная команда "Руха", а в будущем на нем будут тренироваться дети.

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В статье: Роман Яремчук Рух (Львов) Григорий Козловский
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Источник:
Ютуб-канал Ruh TV

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Комментарии (1)
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karpatoman (Львів)
07.05.2020 в 10:42
Їм можна все. Та й 17 тисяч для них не гроші.
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