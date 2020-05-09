В 2001 году Украина с Шевченко и Ребровым не пробилась на ЧМ через стыки. Это был третий и не последний провал в плей-офф

Мы в UA-Футбол продолжаем рассказывать читателям о знаковых матчах в жизни каждого из нас: авторы и редакторы вспоминают атмосферу первого знакомства с футболом через телевизор или прямо на стадионе. Предлагаем и вам проникнуться духом прошлого, а в комментариях вы всегда можете поделиться своими воспоминаниями о важных для вас футбольные события в истории. Сегодня - про плей-офф сборной Украины к ЧМ-2002.

История моего первого соприкосновения с большим футболом вряд ли покажется оригинальной для тех, чье детство припало на конец 90-х или начало 00-х.

Как и многие мальчишки, в те времена я практически не выпускал из рук мяч и одним из первых рвался в бой в наших дворовых баталиях. А на новый уровень мое отношение к футболу вышло 10 ноября 2001 года. В тот день отец включил телевизор и усадил 9-летнего мальчика рядом с собой – и мы вдвоем под комментарии Виктора Вацко мысленно перенеслись на НСК "Олимпийский", где сборная Украины Валерия Лобановского с легендарной связкой Шевченко-Ребров на острие атаки в первом стыковом матче к чемпионату мира в Японии и Корее встречалась с грозной Германией.

Понимание того, что на экране происходит действительно что-то очень важное, пришло буквально после первого свистка судьи. Да и как могло быть по-другому, если парней в сине-желтой форме на трибунах главного стадиона страны характерным гулом вперед гнали почти 90 тысяч человек!

Я быстро проникся этой атмосферой, пускай и уровень моей подготовки к матчу был практически нулевым. О пафосном лозунге "Наша мета - 2002" я узнал гораздо позже, имена и фамилии, мелькавшие в трансляции, тогда ни о чем не говорили… Я еще не осознавал значение той игры, как и не осознавал, что на поле в Киеве с первых минут вышли сразу три действующих победителя Лиги чемпионов в составе "Баварии" – Оливер Кан, Томас Линке и Александр Циклер. Для меня знакомство с футболом начиналось с чистого листа.

Воспоминания о ничейном киевском стыке к ЧМ-2002 спустя 19 лет были бы совсем туманными, если бы не отсмотренный до дыр обзор матча на YouTube. А в 2001-м больше всего мне запомнились не шальной гол Геннадия Зубова ("маленька електричка" от Вацко – как же это в точку!), быстрый ответ Михаэля Баллака, две перекладины немцев в первом тайме или активность вездесущего Шевченко, а момент Андрея Воробья на второй минуте, когда великого Олли Кана от пропущенного гола спасла штанга. Эх, а пойди мяч на несколько сантиметров правее…

Украина играла смело и ни в ничем не уступала немецкой машине Руди Феллера. Увы, добыть хотя бы минимальное преимущество в тот знаковый для меня вечер хозяева так и не смогли. Что было дальше, болельщики со стажем хорошо помнят – 1:4 в Дортмунде с голом престижа Шевченко и третье подряд фиаско сборной в стыковых матчах. Знать бы в тот момент, что впереди еще столько разочарований, а проклятие стыков будет преодолено только в 2015-м в Мариборе…

Спустя пару дней после всех событий в моих руках оказался свежий выпуск одноименного футбольного издания – и это был еще один важный шаг интеграции подростка в мир игры миллионов. В тот момент, я впервые по-настоящему понял, что главная сила футбола – это эмоции. И это непередаваемое желание вновь и вновь испытывать эти ощущения (пускай и не всегда положительные) до сих пор остается со мной.

Футбол быстро подвинул в сторону все остальные увлечения – вскоре на внутренней арене я сделал выбор в пользу "Шахтера", стал по примеру всей страны следить за "Миланом" Андрея Шевченко и больше не пропускал ни одного значимого турнира. Но главным приоритетом вот уже практически 20 лет неизменно остается национальная сборная – первая любовь, а первая любовь, как известно, не забывается никогда.

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