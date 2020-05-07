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Национальная сборная Украины

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Белик: Не скажу, что на ЧМ-2006 мы были сильнее итальянцев, но тогда нам не хватило везения

Национальная сборная Украины
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А моменты действительно были

Белик: Не скажу, что на ЧМ-2006 мы были сильнее итальянцев, но тогда нам не хватило везения
Новина українською

Экс-нападающий сборной Украины Алексей Белик вспомнил поездку национальной команды на ЧМ-2006. Тогда сборная Украины дошла до 1/4 финала, где уступила будущим чемпионам мира - сборной Италии со счетом 0:3.

"Немного я сыграл на чемпионате мира, хотя учавствовал в отборочном турнире. Я горжусь тем, что представлял нашу сборную на мундиале.

Очень часто вспоминаю о тех временах - они действительно были для меня волнующими. Жаль, что в матче с Италией (в 1/4 финала - прим.) не хватило везения, ведь команду Блохина называли крайне везучей. Я ни в коем случае не говорю, что мы сильнее итальянцев, но были переломные моменты в том матче, которые дали бы нам шанс побороться за проход.

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Я очень доволен тем периодом и крайне горд быть частью той команды", - сказал Белик.

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В статье: Украина Италия Алексей Белик
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Источник:
ТК Футбол

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