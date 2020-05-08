Блохин о ЧМ-2006: После игры с Испанией был конфликт с Григорием Суркисом, я уже собирал вещи

Экс-тренер сборной Украины Олег Блохин вспомнил успешное выступление "желто-синих" на чемпионате мира 2006 года, где команда дошла до 1/4 финала, уступив Италии (0:3).

"В 2006 году была ответственность за всю страну, ведь клубный тренер отвечает только за себя. Никто не ожидал, что мы так удачно выступим. Попасть на чемпионат мира - это крайне сложная задача. Я был участником двух чемпионатов мира как игрок - это проще.

Нам повезло, что мы в стартовом матче крупно проиграли испанцам - почувствовали чемпионат мира. Это нам помогло. Я считал, что Тунис и Саудовскую Аравию ми должны были обыгрывать и выходить со второго места.

После первой игры был небольшой конфликт с Григорием Михайловичем Суркисом. Да, я собирал вещи. Это было на эмоциях как с его стороны, так и с моей, однако удалось быстро решить конфликт. Я не понимаю, почему возникло недопонимание между мной и Суркисом, ведь мы впервые попали на чемпионат мира - это уже успех", - сказал Блохин.