Форвард Ворсклы: На посвящении в сборную пели "Ти ж мене підманула". Раку не понравилось

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач, который осенью 2018 был впервые вызван в национальную сборную Украины, вспомнил посвящение в команде "сине-желтых".

Тогда вместе с центральным защитником Игорем Пластуном оба перед всей командой пели украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

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- Я выбирал народную песню. Это казалась легко. Немного пели ...нормально.

Раку (Ярослав Ракицкий - ред.) только не понравилось. Он хотел другую.

- Какую?

- "Рюмка водки на столе", не знаю. Любит он такое. Я сказал: "Нет, здесь нельзя". Ракицкий говорил, что скучно было. Но ничего, он тогда стоял и хлопал. Жаль, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог.