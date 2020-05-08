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Форвард Ворсклы: На посвящении в сборную пели "Ти ж мене підманула". Раку не понравилось
Хотел "Рюмку водки на столе"
Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач, который осенью 2018 был впервые вызван в национальную сборную Украины, вспомнил посвящение в команде "сине-желтых".
Тогда вместе с центральным защитником Игорем Пластуном оба перед всей командой пели украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".
- Я выбирал народную песню. Это казалась легко. Немного пели ...нормально.
Раку (Ярослав Ракицкий - ред.) только не понравилось. Он хотел другую.
- Какую?
- "Рюмка водки на столе", не знаю. Любит он такое. Я сказал: "Нет, здесь нельзя". Ракицкий говорил, что скучно было. Но ничего, он тогда стоял и хлопал. Жаль, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог.