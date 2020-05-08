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Национальная сборная Украины

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Форвард Ворсклы: На посвящении в сборную пели "Ти ж мене підманула". Раку не понравилось

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Хотел "Рюмку водки на столе"

Форвард Ворсклы: На посвящении в сборную пели "Ти ж мене підманула". Раку не понравилось
Новина українською

Нападающий полтавской "Ворсклы" Владислав Кулач, который осенью 2018 был впервые вызван в национальную сборную Украины, вспомнил посвящение в команде "сине-желтых".

Тогда вместе с центральным защитником Игорем Пластуном оба перед всей командой пели украинскую народную песню "Ти ж мене підманула".

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- Я выбирал народную песню. Это казалась легко. Немного пели ...нормально.

Раку (Ярослав Ракицкий - ред.) только не понравилось. Он хотел другую.

- Какую?

- "Рюмка водки на столе", не знаю. Любит он такое. Я сказал: "Нет, здесь нельзя". Ракицкий говорил, что скучно было. Но ничего, он тогда стоял и хлопал. Жаль, что сейчас его нет в сборной. Думаю, он бы помог.

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В статье: Ярослав Ракицкий Ворскла (Полтава) Украина Владислав Кулач
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Источник:
Sport Traveller UA

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