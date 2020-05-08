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Блохин вспомнил, как отсеивал игроков для национальной сборной Украины
И отмывался от шампанского
Экс-наставник сборной Украины Олег Блохин рассказал о своей работе в групповом отборе на чемпионат мира 2006 года.
Накануне старта в квалификации Украина не выиграла ни одного товарищеского матча. Из-за этого в прессе Блохина подвергли критике.
"Избавиться Блохина! Не справляется, зачем его поставили? Какое первое место, если не смогли выиграть ни одного товарищеского матча?"
А мне же не надо было выигрывать товарищеский матч, мне надо было просеять состав и понять, кто действительно может играть!
Блохин убежден, что подобрал тогда тот тренерский состав, где каждый занимался своим делом.
Мое заявление о первом месте ...Все подумали, что я сошел с ума. Это был колоссальный риск, я подписывал себе смертный приговор. Далее карьера могла сложиться очень по-разному.
Поэтому я понимал, куда иду и что отвечаю за свои слова. Мы просияли 50-60 человек и я ставил задачу - выйти с первого места.
В решающей игре Украина на выезде сыграла вничью с Грузией 1:1.
Настроение было подавленное. Уже в аэропорту кто-то прибежал и сказал, что турки с датчанами сыграли вничью. Там началось уже ...радость ...Шампанское было какое-то детское и очень сладкое, потому что отмывался от него где-то час... Но было приятно. Тот же костюм до сих пор у меня дома.