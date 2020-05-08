Блохин вспомнил, как отсеивал игроков для национальной сборной Украины

Экс-наставник сборной Украины Олег Блохин рассказал о своей работе в групповом отборе на чемпионат мира 2006 года.

Накануне старта в квалификации Украина не выиграла ни одного товарищеского матча. Из-за этого в прессе Блохина подвергли критике.

"Избавиться Блохина! Не справляется, зачем его поставили? Какое первое место, если не смогли выиграть ни одного товарищеского матча?" А мне же не надо было выигрывать товарищеский матч, мне надо было просеять состав и понять, кто действительно может играть!

Блохин убежден, что подобрал тогда тот тренерский состав, где каждый занимался своим делом.

Мое заявление о первом месте ...Все подумали, что я сошел с ума. Это был колоссальный риск, я подписывал себе смертный приговор. Далее карьера могла сложиться очень по-разному. Поэтому я понимал, куда иду и что отвечаю за свои слова. Мы просияли 50-60 человек и я ставил задачу - выйти с первого места.

В решающей игре Украина на выезде сыграла вничью с Грузией 1:1.