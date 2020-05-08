Ващук: Поражение от Испании на ЧМ-2006 стало для команды волшебным пенделем

Экс-защитник сборной Украины Владислав Ващук вспомнил ЧМ-2006, где команда, проиграв в первом матче испанцам (0:4), в итоге дошла до 1/4 финала.

- Матч с Испанией мог сложиться по-другому?

- Нас судил швейцарец Бузакка. В одном из эпизодов, на второй минуте, мяч ушел от испанцев, но арбитр показал в нашу сторону, и тут я понял - судья не хотел, чтобы мы дали сопротивление.

- Как поддержка украинцев повлияла на атмосферу матча?

- Мы понимали, что страна живет этой игрой и чемпионатом мира в целом. Я понимал, какой будет ажиотаж и старался накануне игры не отвечать на телефонные звонки, потому что не хотел лишних эмоций. Отдавали себе отчет, что игра будет напряженной, не определяющей, но очень важной. Тем более, нам хотелось проверить себя.

- Ваше удаление в первом матче очень серьезно повлияло на дальнейший выбор защитников, ведь потом были травмы и перебор желтых карточек у других оборонцев нашей сборной. Как в команде реагировали на дефицит игроков на оборонных позициях?

- В команде вообще не было разговоров о том, что я подвел. Все умели играть в обороне. Тем более через две игры я вышел. Сам не ожидал, что мы выйдем из группы, но пришла уверенность. Это случилось после проигрыша Испании, когда мы приехали в отель, где нас собрал Григорий Суркис. Он сказал: "Это одна игра, нужно собраться и продолжать двигаться дальше". Признаться, это здорово на нас повлияло. Если бы мы выиграли у испанцев, еще неизвестно, как бы провели следующие матчи. Это был волшебный пендель на чемпионате мира. Он сыграл определяющую роль.

- Между Блохиным и Суркисом состоялся неприятный разговор, после которого главный тренер готов был уехать в Украину. Что вы знаете об этом?

- О разговоре между Суркисом и Блохиным я ничего не могу вспомнить. Расскажу лишь о том, где я участвовал. Костяк команды собирал Григорий Суркис, а потом еще Андрей Баль. Была речь: не расстраиваться после проигрыша испанцам, забыть. Утром мы проснулись с мыслью, что впереди две игры.

- Что этот чемпионат изменил в вашей жизни?

- Есть два момента, которыми не каждый футболист похвастается: первая красная карточка на чемпионате мира и пенальти со Швейцарией. Я должен был его бить, но не удалось, поскольку Шовковский все потащил. Кто так еще может?