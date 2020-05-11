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Пришлось переселиться из квартиры. Кривцов: Уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то
Честно о карантине - от Сергея
Семья Сергея Кривцова, центрального защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины, достаточно тяжело переживает карантин. Ведь живут не в особняке, а в квартире многоэтажки.
Весь первый месяц карантина, рассказывает Сергей, провели вместе с тремя детьми - для безопасности почти не выходили на улицу.
Это был взрыв мозга. Я уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то!.. Сейчас переехали за город, сняли дом. Есть возможность выйти на улицу, прогуляться.
Говорил жене: "Первый день, когда только приедем, надену кроссовки и час ты меня точно не увидишь дома".
На досуге Сергей вместе с женой занимается своей страницей в Instagram.
Есть много свободного времени для "полета творчества", поэтому можно иногда поднять настроение людям, которые тоже на карантине.
С лишним весом, отмечает Кривцов, у него за время карантина проблем не было.
Я не сладкоежка, не люблю выпечки, могу 2 раза в день поесть и мне этого будет хватать.