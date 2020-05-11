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Пришлось переселиться из квартиры. Кривцов: Уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то

Национальная сборная Украины
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Честно о карантине - от Сергея

Пришлось переселиться из квартиры. Кривцов: Уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то
Новина українською

Семья Сергея Кривцова, центрального защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины, достаточно тяжело переживает карантин. Ведь живут не в особняке, а в квартире многоэтажки.

Весь первый месяц карантина, рассказывает Сергей, провели вместе с тремя детьми - для безопасности почти не выходили на улицу.

Это был взрыв мозга. Я уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то!.. Сейчас переехали за город, сняли дом. Есть возможность выйти на улицу, прогуляться.

Говорил жене: "Первый день, когда только приедем, надену кроссовки и час ты меня точно не увидишь дома".

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На досуге Сергей вместе с женой занимается своей страницей в Instagram.

Есть много свободного времени для "полета творчества", поэтому можно иногда поднять настроение людям, которые тоже на карантине.

С лишним весом, отмечает Кривцов, у него за время карантина проблем не было.

Я не сладкоежка, не люблю выпечки, могу 2 раза в день поесть и мне этого будет хватать.

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В статье: Сергей Кривцов Украина Шахтер (Донецк) карантин
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Источник:
Великий футбол

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