Пришлось переселиться из квартиры. Кривцов: Уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то

Семья Сергея Кривцова, центрального защитника "Шахтера" и национальной сборной Украины, достаточно тяжело переживает карантин. Ведь живут не в особняке, а в квартире многоэтажки.

Весь первый месяц карантина, рассказывает Сергей, провели вместе с тремя детьми - для безопасности почти не выходили на улицу.

Это был взрыв мозга. Я уже не знал, самому ли застрелиться, или кого-то!.. Сейчас переехали за город, сняли дом. Есть возможность выйти на улицу, прогуляться. Говорил жене: "Первый день, когда только приедем, надену кроссовки и час ты меня точно не увидишь дома".

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На досуге Сергей вместе с женой занимается своей страницей в Instagram.

Есть много свободного времени для "полета творчества", поэтому можно иногда поднять настроение людям, которые тоже на карантине.

С лишним весом, отмечает Кривцов, у него за время карантина проблем не было.