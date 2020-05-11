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Штанге: У Шевченко есть потенциал, чтобы в будущем возглавить Реал, Барселону или Челси
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Экс-тренер "Днепра" Бернд Штанге высказал свое мнение относительно тренерских перспектив нынешнего наставника сборной Украины Андрея Шевченко.
"В сезоне 1995/96 мы не были достаточно сильными, чтобы выиграть лигу. "Динамо" было лучшим. У команды был прекрасный стадион и сильный подбор футболистов. У киевлян выделялся 19-летний Андрей Шевченко.
Когда я тренировал сборную Беларуси, мы играли во Львове против Украины матч отбора на ЧМ-2010. Шевченко забил единственный гол в матче на 90+4 минуте с пенальти.
А сейчас он провел невероятную работу уже как молодой тренер сборной Украины. Но это только начало. Думаю, со временем он возглавит один из топ-клубов Европы – "Реал", "Барселону" или "Челси". Я верю в его потенциал. Это подсказывает мне мой тренерский опыт", – сказал Штанге.
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