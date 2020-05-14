Рыкун признался о своих переговорах с Коломойским и интересе клубов из-за рубежа

Александр Рыкун, легендарный украинский футболист в прошлом, полузащитник национальной сборной, "Днепра" и "Металлиста", рассказал Чемпиону о звездном этапе своей карьеры.

- С Коломойским разговоров на повышенных тонах не было?

- Я с ним всего несколько раз общался. Это не Ярославский, который мог приезжать на базу "Металлиста" почти каждый день. Коломойский приезжал один-два раза в год. Непосредственно общались, когда подписывал трехлетний контракт. Через год его переподписали. Говорю: "Немного добавьте!". Добавили. Где был крупнейший контракт? В "Металлисте". Цифры раскрывать не буду.

- Вас хотели видеть не только в "Металлисте", но и в "Шахтере" и "Динамо". Шлагбаумом на пути к этим переходам стали три миллиона долларов, которые "Днепр" требовал за ваш трансфер?

- В частности. И, будем честны, мои проблемы с режимом. Предложения поступили практически одновременно. О переходе в "Шахтер" со мной разговаривал Виктор Прокопенко. Я порекомендовал вести переговоры с Днепром. Видимо, "горняки" считали, что 3 миллиона - много.

По поводу перехода в "Динамо" встречался в Киеве с Леонидом Буряком. Думаю, не сложилось по тем же причинам. Я это спокойно воспринял.

- Еще были предложения?

- Приглашали в Россию, в ФК "Москва" и "Локомотив". Семин звонил Павлову, кажется, когда я выступал в Мариуполе. Но я тогда был нужен Петровичу.

- От европейских клубов запросов не было?

- С Шандором Варгой встречались во Франции, он предлагал заняться моим трудоустройством в Европе. 6 июня 2004 сборная Украины проводила матч против Франции в Париже. На Стад де Франс пришли 72 000 зрителей. Перед игрой Шандор сказал, что за мной будут внимательно наблюдать.

- Подождите, это тот матч, когда вы отказались выходить на замену?

- Да. В СМИ эту историю подали не совсем так, как было на самом деле. "Сам выходи" Блохину не говорил. Надеялся, что выпустят хотя бы на полчаса. Зидан нам забил на 89 минуте. Только после этого мне предложили выйти на поле.

Читайте также Блохин сравнил сборные 2006 и 2012-го и вспомнил вопрос Шевченко о Рыкуне

Я бы понял, если бы это была тактическая замена - потянуть время. Но это товарищеский матч, мы проиграем 0:1. Что я могу сделать за 3 добавленные минуты? Чудеса, конечно, случаются. И в футболе тоже. Но это бывает крайне редко.

Немного заиграло самолюбие. Блохину ответил, что не могу выйти. Он позвал Венглинского, Олег вышел на девяностой минуте. Если бы это был отборочный матч, то я бы себе такого не позволил.

- Как отреагировал Блохин?

- Не думаю, что он обиделся. Потом говорил, мол, мы с Рыкуном поняли друг друга. После этого инцидента какое-то время не вызывал. Но через несколько месяцев я снова получил приглашение. 17 ноября вышел на замену в Стамбуле в матче против Турции.

Когда делал голевую передачу на Шеву, показалось, партнеры по сборной думали, что буду бить сам, поэтому набегали на ворота соперников больше по инерции. Но я не жадный - отпасовал и Андрей забил.