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Милевский: Уже и сам начал верить, что Шевченко вызовет в сборную

Национальная сборная Украины
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Миля не скрывал надежд поиграть в сборной Шнвченко

Милевский: Уже и сам начал верить, что Шевченко вызовет в сборную
Новина українською

35-летний форвард брестского "Динамо" Артем Милевский признался, что после удачного отрезка со своей команда он надеялся на вызов в сборную Украины.

- Год назад, когда ты стал прилично забивать и отдавать, тебе со сборной не звонили, с Шевченко не общался?

- Честно говоря, я так ждал этого…

Ну как ждал… Ребята говорили: "Миля, скоро позвонят, может и в сборную вернешься". И я уже и сам начал в это верить. Но прошел месяц, два, три…

Но я понял, что у Шевченко там своя команда, отличная нужно сказать, команда, все молодые, так что…

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В статье: Андрей Шевченко Артем Милевский Украина Динамо (Брест)
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Источник:
Youtube-канал Миля

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