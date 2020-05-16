Роман Безус: У сборной Украины неплохие шансы выстрелить на Евро даже через год

Полузащитник бельгийского "Гента" и сборной Украины Роман Безус поделился мыслями во время карантина.

- Роман, как проходит карантин в "Генте"?

- Что касается футбола, то мы работаем в группах каждый день. А вне тренировок я вечерами прогуливаюсь с семьей районом (улыбается). Мы живем в пригороде, природа позволяет насладиться свежим воздухом. Со старшим сыном учим уроки, катаемся на велосипедах...

- Люди ходят по улицам в масках?

- В Бельгии, особенно в нашем районе, полегче в плане карантина, чем, допустим, в Украине. На улицах разрешено ходить без масок, их нужно надевать, когда заходишь в магазин или еще какое-то общественное место.

- В каком режиме сейчас в "Генте" проходят тренировки?

- В одноразовом. Одна группа тренируется на поле, в другой - пробежка, в третьей - работа в тренажерном зале. Затем все меняются.

- Как дела у других украинцев "Гента"?

- Все нормально. Игорь Пластун и Роман Яремчук тренируются с хорошим настроением. Ранее вместе с Андреем Бацулой и Евгением Макаренко встречались и играли через сетку, но их "Кортрейк" распустили на полтора месяца, поэтому зарубы пока закончились (улыбается).

- Это, кстати, потому, что чемпионат Бельгии завершено?

- Да. На днях генеральная ассамблея бельгийских профессиональных клубов поддержала совет директоров Про-Лиги и решила досрочно завершить сезон-2019/2020. Таким образом, "Брюгге" стал чемпионом, а "Гент" получил серебряные медали чемпионата и путевку в квалификацию Лиги чемпионов.

- Перенос Евро-2020 как-то скажется на потенциале сборной Украины?

- Думаю, нет. В последние годы команда своей игрой подтверждает высокий класс, коллектив сыгран, заработал авторитет в Европе. Важно, чтобы пандемия отступила и проводились соревнования. Считаю, у сборной Украины неплохие шансы выстрелить на Евро даже через год.

- Как тебе соперники по Лиге наций?

- Очень сильные, но будет интересно с ними сыграть. Германия, Испания и Швейцария не нуждаются в представлении. В противостоянии с такими оппонентами можно увидеть и свой потенциал, поэтому с нетерпением жду этих матчей, если, конечно, буду заслуживать вызов в национальную команду.