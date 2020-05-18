Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Не один только Харатин. Шевченко рассказал о взаимоотношениях с Ребровым
И намекнул на намерение пригласить в сборную Зубкова
Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнером по атаке "Динамо" и "сине-желтых" Сергеем Ребровым, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош".
По словам Андрея Николаевича, с Ребровым он всегда на связи.
Буквально неделю назад общался с ним по телефону. В жизни мы - друзья.
Он мне постоянно рассказывает о прогрессе всех украинцев, которые играют у него (в "Ференцвароше" - ред.).
Мы планировали приглашать несколько игроков из его команды, посмотреть, дать ребятам шанс проявить себя.
Напомним, что в "Ференцвароше" выступает двое украинцев - игрок центра поля Игорь Харатин и вингер правого фланга Александр Зубков. Накануне первый вызов в лагерь "сине-желтых" получил Харатин.
Новости по теме
- 22:40 Украинские Андрей Шевченко: Хотелось бы позже возглавить Милан, но сейчас я полностью сконцентрирован на сборной
- 23:21 Украинские Андрей Шевченко: К сентябрю чиновники должны скоординировать действия национальных сборных
- 23:06 Украинские Коноплянка: А чего сейчас жалеть о трансфере в Ливерпуль? Уже ничего не вернешь