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Не один только Харатин. Шевченко рассказал о взаимоотношениях с Ребровым

Национальная сборная Украины
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И намекнул на намерение пригласить в сборную Зубкова

Не один только Харатин. Шевченко рассказал о взаимоотношениях с Ребровым
Новина українською

Главный тренер национальной сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о взаимоотношениях с бывшим партнером по атаке "Динамо" и "сине-желтых" Сергеем Ребровым, который сейчас возглавляет венгерский "Ференцварош".

По словам Андрея Николаевича, с Ребровым он всегда на связи.

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Буквально неделю назад общался с ним по телефону. В жизни мы - друзья.

Он мне постоянно рассказывает о прогрессе всех украинцев, которые играют у него (в "Ференцвароше" - ред.).

Мы планировали приглашать несколько игроков из его команды, посмотреть, дать ребятам шанс проявить себя.

Напомним, что в "Ференцвароше" выступает двое украинцев - игрок центра поля Игорь Харатин и вингер правого фланга Александр Зубков. Накануне первый вызов в лагерь "сине-желтых" получил Харатин.

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В статье: Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Игорь Харатин Александр Зубков
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Источник:
ТК Футбол

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