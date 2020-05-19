Денис Попов: Если вызовут в сборную – буду на седьмом небе от счастья

21-летний защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о шансах получить вызов в сборную Украины, при этом отметив, что еще не знает какую песню он спел бы на традиционном посвящении.

– Какую песню спел бы на посвящении? Пускай сначала вызовут, а потом уже будем думать. Для начала нужно туда попасть и сыграть. Это меньшее, что меня волнует.

– А как воспринял перенос Евро-2020?

– Я не знаю – вызвали бы меня или нет. Плюс в том, что есть время показать себя. Чтобы тебя увидели. Но есть и минусы.

Если вызовут – буду счастлив, буду на седьмом небе от счастья.