  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Денис Попов: Если вызовут в сборную – буду на седьмом небе от счастья
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денис Попов: Если вызовут в сборную – буду на седьмом небе от счастья

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Защитник оценил свои шансы на попадание в главную команду страны

Денис Попов: Если вызовут в сборную – буду на седьмом небе от счастья
Новина українською

21-летний защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о шансах получить вызов в сборную Украины, при этом отметив, что еще не знает какую песню он спел бы на традиционном посвящении.

– Какую песню спел бы на посвящении? Пускай сначала вызовут, а потом уже будем думать. Для начала нужно туда попасть и сыграть. Это меньшее, что меня волнует.

– А как воспринял перенос Евро-2020?

– Я не знаю – вызвали бы меня или нет. Плюс в том, что есть время показать себя. Чтобы тебя увидели. Но есть и минусы.

Если вызовут – буду счастлив, буду на седьмом небе от счастья.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Украина Динамо (Киев) Денис Попов
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Трибуна

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...