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Денис Попов: Если вызовут в сборную – буду на седьмом небе от счастья
Защитник оценил свои шансы на попадание в главную команду страны
21-летний защитник "Динамо" Денис Попов рассказал о шансах получить вызов в сборную Украины, при этом отметив, что еще не знает какую песню он спел бы на традиционном посвящении.
– Какую песню спел бы на посвящении? Пускай сначала вызовут, а потом уже будем думать. Для начала нужно туда попасть и сыграть. Это меньшее, что меня волнует.
– А как воспринял перенос Евро-2020?
– Я не знаю – вызвали бы меня или нет. Плюс в том, что есть время показать себя. Чтобы тебя увидели. Но есть и минусы.
Если вызовут – буду счастлив, буду на седьмом небе от счастья.