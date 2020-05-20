Сборная Украины уступила победу для Германии в рамках матча в PES 2020

Украинский футбол, как и наша сборная сейчас находятся на карантине. Самое время следить за виртуальным футболом!

Вчера наша сборная сыграла с командой Германии в рамках дисциплины Pro Evolution Soccer 2020. Поединок проходил в формате "Best of 3". Несмотря на то, что Украина первой открыла счет в этой встрече, наши ребята потерпели поражение 1:2.

Команды провели между собой 4 виртуальных матча:

В первом матче Украина уверенно победила 2:0

Во второй встрече была зафиксирована ничья 1:1

В третьем поединке немцы вышли победителями из голевой феерии - 4:5

В заключительном матче наша сборная проиграла со счетом 2:3

Вашему вниманию запись этого поединка

Также сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.

Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивных федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.

Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии.

Украинскую сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.

Наша сборная сегодня сыграет с командой Грузии. Матч начнется в 19:00. Результат и запись матча будет размещена на нашем сайте.