  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Сборная Украины сотворила камбэк в поединке с Грузией в рамках турнира по PES 2020
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Сборная Украины сотворила камбэк в поединке с Грузией в рамках турнира по PES 2020

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Наши ребята остаются на первом месте в группе

Сборная Украины сотворила камбэк в поединке с Грузией в рамках турнира по PES 2020
Новина українською

Сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.

Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.

Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии.

Украинскую сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.

Сегодня наша команда встречалась со сборной Грузии. Украинцы одержали победу со счетом 2: 1 и закрепились на первом месте в группе.

Команды провели три поединка (наши ребята играли за виртуальную сборную Франции):

  • В первом наша сборная минимально уступила грузинам 0:1
  • Во втором матче Украина разгромила соперника со счетом 4:2
  • И в заключительной встрече украинская команда вырвала победу в экстра-тайме - 3:2.

Вашему вниманию запись этого матча между сборными Украины и Грузии в PES 2020

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...