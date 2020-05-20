Сборная Украины сотворила камбэк в поединке с Грузией в рамках турнира по PES 2020

Сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.

Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.

Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии.

Украинскую сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.

Сегодня наша команда встречалась со сборной Грузии. Украинцы одержали победу со счетом 2: 1 и закрепились на первом месте в группе.

Команды провели три поединка (наши ребята играли за виртуальную сборную Франции):

В первом наша сборная минимально уступила грузинам 0:1

Во втором матче Украина разгромила соперника со счетом 4:2

И в заключительной встрече украинская команда вырвала победу в экстра-тайме - 3:2.

Вашему вниманию запись этого матча между сборными Украины и Грузии в PES 2020