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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УАФ рассмотрит возможность проведения матчей сборной Украины в Ужгороде и Полтаве

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Сборная может вернуться на историческую арену

УАФ рассмотрит возможность проведения матчей сборной Украины в Ужгороде и Полтаве
Новина українською

Исполком Украинской ассоциации футбола рассмотрит возможность проведения матчей сборной Украины в период с 2020 по 2022 год на 8 стадионах, среди которых ужгородский "Авангард" и полтавский стадион "Ворскла" имени Бутовского.

Другие стадионы, которые рассматриваются как возможные места проведения домашних матчей сборной Украины, это НСК "Олимпийский" (Киев), ОСК "Металлист" (Харьков), "Арена Львов" (Львов), "Черноморец" (Одесса), "Днепр-Арена" (Днепр) и "Славутич-Арена" (Запорожье).

Напомним, что именно на ужгородском "Авангарде" сборная Украины провела свой первый матч в истории, уступив в 1992 году в товарищеском поединке команде Венгрии со счетом 1:3.

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В статье: Украина Стадион Ворскла имени А. Бутовского Стадион Авангард (Ужгород)
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Источник:
Sport Arena

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