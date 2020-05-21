Милан может перехватить тренера сборной Украины

Помощник главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти может покинуть тренерский штаб Андрея Шевченко.

Как сообщает Tuttosport, претендент на пост главного тренера "Милана" Ральф Рангник хочет пригласить в свой штаб Мауро Тассотти. Также ассистентом нового тренера должен стать Даниэле Бонера.

Отметим, что контракт Тассотти со сборной Украины завершается летом. Украинская ассоциация футбола предложила новое соглашение на два с половиной года.

Также напомним, что Тассотти работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с 2016 года. На аналогичной должности в "Милане" он работал с 2001-го по 2015 год, а до этого 17 сезонов выступал за "россонери".