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Милан может перехватить тренера сборной Украины
Тассоти может вернуться в родной клуб
Помощник главного тренера сборной Украины Мауро Тассотти может покинуть тренерский штаб Андрея Шевченко.
Как сообщает Tuttosport, претендент на пост главного тренера "Милана" Ральф Рангник хочет пригласить в свой штаб Мауро Тассотти. Также ассистентом нового тренера должен стать Даниэле Бонера.
Отметим, что контракт Тассотти со сборной Украины завершается летом. Украинская ассоциация футбола предложила новое соглашение на два с половиной года.
Также напомним, что Тассотти работает ассистентом главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко с 2016 года. На аналогичной должности в "Милане" он работал с 2001-го по 2015 год, а до этого 17 сезонов выступал за "россонери".