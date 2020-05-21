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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Transfermarkt обновил цены на национальные сборные команды. Украина - в топ-30

Национальная сборная Украины
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Из-за пандемии коронавируса все команды потеряли в цене

Transfermarkt обновил цены на национальные сборные команды. Украина - в топ-30
Новина українською

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о суммарной стоимости национальных сборных команд.

Из-за пандемии коронавируса портал урезал стоимость фактически всех игроков, что отразилось и в данном рейтинге.

Так, на данный момент сборная Украины оценивается в 130,18 миллиона евро и расположилась на 29-м месте рейтинга между Камеруном и Словенией.

Тройку лидеров в этом списке формируют Англия (1,09 миллиарда евро), Франция (933,9 миллиона евро) и Бразилия (895,1 миллиона евро).

Transfermarkt обновил цены на национальные сборные команды. Украина - в топ-30 - изображение 1Transfermarkt обновил цены на национальные сборные команды. Украина - в топ-30 - изображение 2
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В статье: Украина
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Источник:
transfermarkt

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