Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Transfermarkt обновил цены на национальные сборные команды. Украина - в топ-30
Из-за пандемии коронавируса все команды потеряли в цене
Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о суммарной стоимости национальных сборных команд.
Из-за пандемии коронавируса портал урезал стоимость фактически всех игроков, что отразилось и в данном рейтинге.
Так, на данный момент сборная Украины оценивается в 130,18 миллиона евро и расположилась на 29-м месте рейтинга между Камеруном и Словенией.
Тройку лидеров в этом списке формируют Англия (1,09 миллиарда евро), Франция (933,9 миллиона евро) и Бразилия (895,1 миллиона евро).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:transfermarkt
Новости по теме
- 21:18 Украинские Transfermarkt снизил цены на игроков УПЛ. Цыганков остается лидером, Тете обошел Исмаили
- 21:15 Зарубежные Transfermarkt снизил цены на игроков на общую сумму более 9 миллиардов
- 22:35 Зарубежные Доминирование Испании, Роналду продолжает погоню за Месси - Transfermarkt назвал сборную самых дорогих игроков 2012
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...