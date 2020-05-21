Transfermarkt обновил цены на национальные сборные команды. Украина - в топ-30

Известный статистический портал Transfermarkt обновил данные о суммарной стоимости национальных сборных команд.

Из-за пандемии коронавируса портал урезал стоимость фактически всех игроков, что отразилось и в данном рейтинге.

Так, на данный момент сборная Украины оценивается в 130,18 миллиона евро и расположилась на 29-м месте рейтинга между Камеруном и Словенией.

Тройку лидеров в этом списке формируют Англия (1,09 миллиарда евро), Франция (933,9 миллиона евро) и Бразилия (895,1 миллиона евро).