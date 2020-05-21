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Шовковский: В сборной Украины я не работаю с голкиперами. Я помощник главного тренера

Национальная сборная Украины
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Тренер рассказал о нюансах своей работы

Шовковский: В сборной Украины я не работаю с голкиперами. Я помощник главного тренера
Новина українською

Ассистент главного тренера сборной Украины Александр Шовковский в прямом эфире в Инстаграме УАФ пояснил детали своей работы в в штабе Андрея Шевченко.

"Все считают, что я работаю с голкиперами. У нас есть ответственный за вратарей – Педро Харо. Я считаю, что он хорошо справляется со своей работой. Нас полностью устраивают наши показатели. Педро со своей работой справляется на 100%.

Я помощник главного тренера. Я помогаю ему в строительстве плана, стратегии на матч. Не могу сказать, что у меня есть определенная ответственность за те или иные моменты. Мы можем с главным тренером обсуждать все, можем рекомендовать ему все что угодно.

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Но он уже должен решать. Мы даем очень много информации по поводу готовности наших игроков, кто находится в лучшей форме, кто с кем лучше взаимодействует, статистические данные. Всю эту информацию один человек не может держать в голове. Поэтому важна работа всей команды тренерского штаба", – сказал Шовковский.

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В статье: Андрей Шевченко Александр Шовковский Украина Педро Харо
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Источник:
Трибуна

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