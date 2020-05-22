Шовковский: В женском футболе вижу замедленность в действиях

Александр Шовковский, помощник главного тренера национальной сборной Украины, рассказал о своем отношении к женскому футболу в стране.

Легендарный украинский голкипер вспомнил, что был на киевском финале женской Лиги чемпионов.

Женский футбол прогрессирует, развивается. Но мне сложно сказать, потому что вижу замедленность в действиях, по сравнению с мужским футболом. Очень сложно.

Но что я могу сказать? По всему миру идет направление - не можем не позволять то, что люди хотят делать. Мы делаем все возможное, чтобы желание девушек осуществлялись. Женский футбол существует, он прогрессирует. В Украине он пока в сложном состоянии.