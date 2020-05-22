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Шовковский: В женском футболе вижу замедленность в действиях
Высказался о возможности организации матча сборных женщины vs мужчины
Александр Шовковский, помощник главного тренера национальной сборной Украины, рассказал о своем отношении к женскому футболу в стране.
Легендарный украинский голкипер вспомнил, что был на киевском финале женской Лиги чемпионов.
Женский футбол прогрессирует, развивается. Но мне сложно сказать, потому что вижу замедленность в действиях, по сравнению с мужским футболом. Очень сложно.
Но что я могу сказать? По всему миру идет направление - не можем не позволять то, что люди хотят делать. Мы делаем все возможное, чтобы желание девушек осуществлялись. Женский футбол существует, он прогрессирует. В Украине он пока в сложном состоянии.
Надо сделать очень много, чтобы девушки прославляли Украину на международной арене. Но не можем отворачиваться - будем делать все для развития женского футбола.
Александра как представителя национальной сборной спросили о реальности организации матча между обеими сине-желтыми командами - мужской и женской.
Как тренер думаю, времени, когда сборные команды в этом сезоне будут собираться, очень мало. У нас есть полноценные 3 дня для подготовки. А сейчас товарищеских матчей не бывает. Должны быть непосредственно перед Евро-2020. Поэтому ...где найти время для того, чтобы такая игра стала реальной?