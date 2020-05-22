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Шовковский заявил о своем убеждении: Не бывает мячей, которые не берутся

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

Так должен мыслить вратарь

Шовковский заявил о своем убеждении: Не бывает мячей, которые не берутся
Новина українською

Экс-голкипера, а сегодня помощника главного тренера национальной сборной Украины Александра Шовковского спросили, какой из голов в его ворота понравился ему самому.

Шовковский в ответ отметил, что таких голов не было вообще.

У меня всегда было такое отношение, что мячей, которые не берутся, не бывает. Каждый свой пропущенный мяч я анализировал: что произошло, как произошло и почему произошло.

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Анализировал по поводу того, что надо было сделать, чтобы отбить тот мяч, о котором все говорят, мол "он не берется". Возможно как раз это в бытность вратаря помогало мне постоянно двигаться вперед.

И не было пропущенных голов, когда я радовался, как красиво мне забили.

Александр Шовковский выступал за "Динамо" в 1993-2016 годах, а в составе главной команды "сине-желтых" - 1996-2012.

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В статье: Александр Шовковский Украина Динамо (Киев)
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Комментарии (4)
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oda1979 (Запорожье)
22.05.2020 в 10:53
Т.е. Цешо сам признался в своеей собственной бездарности??
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Dnepr1978 (Днепропетровск)
22.05.2020 в 10:50
Если при пробитии 11-ти метрового мяч летит в 9-ку, а вратарь действует по удару, то вратарь просто не успеет отреагировать.
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Gafan777 (Каменка)
22.05.2020 в 10:22
Сашо це шо? Артист ты наш)
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absurdlight (Kiev)
22.05.2020 в 10:12
1999, заполнен до отказа стадион НСК, матч ДК - Бавария. Удар Эффенберга почти с центра поля... Далее «не бывает мячей, которые не берутся». Если только ты не дырка. ;)
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