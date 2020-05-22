Шовковский заявил о своем убеждении: Не бывает мячей, которые не берутся

Экс-голкипера, а сегодня помощника главного тренера национальной сборной Украины Александра Шовковского спросили, какой из голов в его ворота понравился ему самому.

Шовковский в ответ отметил, что таких голов не было вообще.

У меня всегда было такое отношение, что мячей, которые не берутся, не бывает. Каждый свой пропущенный мяч я анализировал: что произошло, как произошло и почему произошло.

Анализировал по поводу того, что надо было сделать, чтобы отбить тот мяч, о котором все говорят, мол "он не берется". Возможно как раз это в бытность вратаря помогало мне постоянно двигаться вперед. И не было пропущенных голов, когда я радовался, как красиво мне забили.

Александр Шовковский выступал за "Динамо" в 1993-2016 годах, а в составе главной команды "сине-желтых" - 1996-2012.