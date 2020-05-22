Шесть лет назад Украина принимала экзотического соперника. Это был его первый матч против европейской сборной

22-го мая 2014-го года, - ровно шесть лет назад, - состоялся неприметный на первый взгляд спарринг сборной Украины. В Киеве, на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского, подопечные Михаила Фоменко принимали сборную Нигера. Изюминки придает тот факт, что для представителя африканского континента это был первый в истории поединок против неафриканской сборной.

Несмотря на то, что свой первый поединок национальная команда этой страны провела в далеких 60-х годах, в Европе Нигер никогда не играл. И поединок с Украиной – это скорее исключение из правила. Кроме нас, единственным неафриканским соперником Нигера до сих пор остается сборная Объединенных Арабских Эмиратов.

Тот поединок был частью подготовки команды Михаила Фоменко к отбору чемпионата Европы 2016. В заявке команды находились несколько "непопулярных" фамилий. В частности, Алексей Антонов, Дмитрий Безотосный, Евгений Зубейко из "Черноморца", Евгений Ткачук, Денис Дедечко из полтавской "Ворсклы", Андрей Пилявский из "Маккаби" (Хайфа), Сергей Болбат из донецкого "Металлурга". Но героями стали другие – арендованный "Мариуполем" игрок "Шахтера" - новичок сборной Иван Ордец и железно основной "горняк" Тарас Степаненко.

Центральный защитник открыл счет на 20-й минуте, замкнув ударом головой подачу от углового флажка от Андрея Ярмоленко. В начале второго тайма Юсуф Омару сравнял счет, хорошо сыграв на дальней штанге. Но последнее слово осталось за Украиной. На 80-й минуте после подачи из глубины от Сергея Болбата ударом головой забил Тарас Степаненко.

Примечательно, что гол, пропущенный от Омару, был для Украины первым и одновременно предпоследним в том календарном году. Команда Михаила Фоменко умела держать оборону, но таким стилем игры отталкивала от себя болельщиков. Тот период завершится выходом через тернии на чемпионат Европы 2016, и оглушительным там провалом. Дальше уже будет время Андрея Шевченко.

22-е мая 2014-го года. Киев. Стадион "Динамо" имени Лобановского

Украина - Нигер 2:1

Голы: Ордец 20, Степаненко 80 - Юсуф Омару 56

Украина: Пятов - Федецкий, Ордец, Кучер (к), Селин - Эдмар (Е. Макаренко 72), Степаненко - Ярмоленко, Гармаш (Девич 46; Безус 86), Коноплянка (Болбат 61) - Алексей Антонов (Зозуля 46)

Тренер - Михаил Фоменко

Нигер: Дауда (к) - Дела Секу, Чикото, Бурейма, Фатогома - Кудизе (С. Закари 88), Омару - Али Мохамед, Лансина, Сейду (Абдулнасер 73) - Махаман Сиссе (Мутари 61)

Тренер - Гернот Рор

Судьи: Павел Гил - Пьотр Садчук, Борковски (все - Польша)

Предупреждения: Ярмоленко 76, Степаненко 84 - Бурейма 59, Лансина 74