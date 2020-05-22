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Шовковский ответил на вопрос о своих амбициях стать главным тренером
Хотел бы
Тренера-ассистента в национальной сборной Украины Александра Шовковского спросили о том, хочет ли он возглавить какую-то из команд уже в качестве главного тренера.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но ко всему надо подходить постепенно. Я не из тех, кто пытается ворваться, вцепиться, кого-то подвинуть. Надо иметь опыт - услышать, увидеть все изнутри, почувствовать полную картину происходящего.
У меня большой опыт игрока, но это ...не сравнить с опытом тренера. Когда играешь - очень много у тебя вещей без внимания. Только я это понял.
Я хороший мотиватор? Найти слова для мотивации - это замечательно, но мало одной мотивации, мало функциональной готовности, мало только тактического наработки.
Сейчас очень важна подготовка к конкретному сопернику. Понимать сильные стороны, слабые, как нейтрализовать силу. С этого состоит команда. А это и научный отдел, который дает информцию, и InStat, и Wyscout - а надо понимать и ту информацию, которую они предоставляют. В целом это огромный объем.