Шовковский ответил на вопрос о своих амбициях стать главным тренером

Тренера-ассистента в национальной сборной Украины Александра Шовковского спросили о том, хочет ли он возглавить какую-то из команд уже в качестве главного тренера.

Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом. Но ко всему надо подходить постепенно. Я не из тех, кто пытается ворваться, вцепиться, кого-то подвинуть. Надо иметь опыт - услышать, увидеть все изнутри, почувствовать полную картину происходящего.

У меня большой опыт игрока, но это ...не сравнить с опытом тренера. Когда играешь - очень много у тебя вещей без внимания. Только я это понял.