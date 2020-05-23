Андрей Шевченко: Зинченко - очень умный игрок. Ярмоленко страдает от травм

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко высказался насчет лидеров национальной команды, которые выступают в чемпионате Англии.

"У нас много хороших игроков. В Англии есть Александр Зинченко, играющий за "Ман Сити". Отличный футболист, который может играть на разных позициях. Он очень умный игрок.

Также великолепный футболист Ярмоленко из "Вест Хэма", у него есть отличные качества. Он страдает от травм, которые не давали ему провести полсезона. Сейчас он восстановился, жду его возвращения", – рассказал Андрей Шевченко.