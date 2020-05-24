Степаненко: Чтобы играть в сборной, я много работал, ни с кем не собираюсь делиться позицией

Хавбек "Шахтера" и сборной Украины Тарас Степаненко не боится конкуренции.

- Если посчитать, то на мою позицию на каждый сбор вызывают 4-5 футболистов. Есть те, кто вызывается постоянно, есть те, кого тренерский штаб просматривает.

Просто я играю на своей позиции, стараюсь ее держать, держать уровень. Чтобы играть в сборной, я много работал, ни с кем не собираюсь делиться своей позицией.

И так каждый футболист. Читал Андрюхи Пятова интервью, он тоже сказал, что свое место в сборной не собирается отдавать. Так каждый футболист. Я делаю все, чтобы находиться в хорошей форме, даже прибавлять где-то с возрастом. Понятно, где-то ты будешь терять, но где-то и прибавлять.

Я стараюсь это делать и так относиться к футболу. Занимая свою позицию, ты должен отдаваться максимально, а там уже тренеру решать, – рассказал Тарас Степаненко для Tribuna.com.