Про отбор к ЧМ-2006, Уэмбли и харьковский Металлист. Олег Блохин назвал ТОП-5 матчей в карьере

Для видавшего виды как в роли футболиста, так и в тренерской карьере Олега Блохина есть что вспомнить. Лучший игрок в истории советского футбола, получивший международное признание в 1975-м в виде "Золотого мяча", определил ТОП-5 матчей в роли тренера.

Стоит сразу заметить, что свои варианты пятерок "самых-самых" опрашиваемые корреспондентом UA-Футбол специалисты формируют на основании событий национального периода, который берет начало с 1992 года.

Волею судьбы как раз в это самое время Олег Блохин находился на земле древней Эллады - в Греции, где трудился на посту главного тренера пирейского "Олимпиакоса". Работа в одном из грандов греческого футбола была успешной, принося нашему соотечественнику не только очередные титулы (с этим клубом он дважды выигрывал серебряные награды, по разу ставал обладателем Кубка и Суперкубка Греции), но и удовольствие.

Во главе "Олимпиакоса" Блохин стоял три года, сполна ощутив на себе все прелести тренерского ремесла - причем, как со знаком "плюс", так и "минус". Болельщики "Олимпиакоса" до сих пор не могут смириться с тем, что вопреки их желанию полюбившийся им украинский тренер лишился своего поста по воле импульсивного руководства клуба.

Впрочем, долго сидеть без работы Олегу Блохину не пришлось. Звезду нашего футбола охотно приглашали хозяева других клубов, причем некоторые из них - салоникского ПАОКа и "Ионикоса" из пригорода Афин - Никеи неоднократно. В них он приходил дважды, а еще раз в его греческой карьере был афинский АЕК. С ним-то свое умение и опыт амбициозный тренер и сумел реализовать, выиграв Кубок Греции по итогам сезона-1998/99.

Несмотря на довольно насыщенную тренерскую карьеру в Элладе, Олегу Блохину хотелось проявить себя в родной Украине - стране, воспитавшей его как личность и подарившей европейскому футболу первого из трех обладателей "Золотого мяча".

Именно поэтому предложение выделить пять самых запоминающихся по всем критериям матчей постсоветского периода Олег Владимирович встретил с понимаем того, что "греческая" специфика его карьеры может быть не совсем приемлема для соотечественниов. "Это тяжело для наших болельщиков", - выразил предположение Блохин.

Не стал акцентировать внимание он и на вояже в ФК "Москва", где он провел всего один год. Для украинского тренера тот сезон оставил двоякие впечатления. Вспоминая как-то работу в "Москве", он отметил тот факт, что именно в этом клубе его контрактные условия по части финансов были самыми большими в почти четвертьвековой тренерской практике.

В украинской карьере Олега Блохина было много матчей, поэтому предложение корреспондента UА-Футбол сформировать свою ТОП-5 на какое-то время поставило его в тупик.

- Я не готов к ответу, так как над этой темой никогда даже не задумывался, - сказал Олег Владимирович. Однако когда я привел в качестве яркого примера "валидольный" матч 1/8 финала чемпионата мира 2006 года со Швейцарией, он заметил: - На том мировом первенстве все поединки были такие. И четвертьфинальная игра с Италией мне, кстати, тоже понравилась.

Постепенно войдя во вкус приятных воспоминаний, наш герой тут же выдал серию матчей, которые по праву могли бы занять достойные места в его личном хит-параде. В его памяти сразу же воскресли четыре отборочных поединка - в гостях с Данией (1:1), Турцией (3:0) и Грецией (1:0) к ЧМ-2006, а также с Англией на легендарном "Уэмбли" (1:1) к ЧМ-2014. Разумеется, не забыть ему и обо всех без исключения матчах финальной части мирового Мундиаля 2006 года в Германии, где помимо уже упомянутых игр со Швейцарией и Италией запомнились и все остальные - с Испанией, Саудовской Аравией и Тунисом. Оно и понятно: для любого тренера выступления его команды на соревнованиях такого ранга дорогого стоят.

Что касается матчей Олега Блохина в бытность его главным тренером киевского "Динамо", то их для выбора в категорию лучших тоже хватало. Первыми среди нескольких перечисленных он назвал выездной кубковый поединок сезона-2013/14 с харьковским "Металлистом" (3:2) и встречу сезона-2012/13 с "Зарей" в Луганске (5:0).

- Для меня все игры - будь то победные или проигрышные все одинаково ценны, - говорит Блохин. - Понятное дело, что когда проигрываешь, то настроение совсем другое. Если же брать по игре в целом, то вполне может быть такое, что команда играла хорошо, но уступила. Поражение поражению рознь.

Окончательный вариант ТОП-5 матчей в украинской тренерской карьере Олега Блохина сформировался таким образом. Правда, на третьем месте у специалиста их оказалось два. Это как раз тот случай, когда отсеять ненужный из "близнецов" просто невозможно.

5-е место. Сезон-2013/14. Кубок Украины.1/4 финала

"Металлист" (Харьков) - "Динамо" (Киев) - 2:3

Четвертьфинальные дуэли в том розыгрыше состояли из одного матча, и волею жребия "Динамо" предстояло ехать в Харьков в гости к "Металлисту". Харьковчане в ту пору были серьезным соперником, играть с которым было непросто. Ребята в том матче сумели настроиться должным образом, проявив свои лучшие качества в достижении нужного результата. Нам удалось первыми открыть счет и несмотря на вскоре пропущенный ответный мяч, забить в каждом из таймов еще два. Соперник же ответил одним, что помогло "Динамо" праздновать тяжелую победу. Пройдя полуфинал, в финале мы обыграли "Шахтер" и завоевали Кубок Украины.

4-е место. 2006 год. Чемпионат мира-2006. 1/8 финала

Швейцария - Украина - 0:0 (0:0, по пенальти - 0:3)

Тот матч украинские болельщики наверняка запомнили надолго, ведь после его окончания было столько эмоций! В ночь после победы над швейцарцами не спала не только вся Украина, но и мы не могли уснуть до утра. Когда дошло дело до серии послематчевых пенальти, вся надежда была на точность игроков и опыт нашего вратаря Саши Шовковского. И они не подкачали. Хорошо помню, что концовку того супернапряженного поединка я намеренно не смотрел, так как был эмоционально выхолощен.

3-е место. 2004 год. Отборочный турнир чемпионата мира-2006

Дания - Украина - 1:1

Этот матч стал для нашей команды первым в отборочном цикле, и от него зависело многое по части психологии. Перед нашей сборной, как известно, стояла задача выйти в финальную часть мирового первенства с первого места, и это в Копенгагене было сопряжено с присущим в подобных случаях волнением. Игра в Дании была непростой: уже в начале матча мы пропустили мяч. Однако ребята старались играть в свою игру, и во втором тайме Андрею Гусину удалось забить. Ничья на выезде с отнюдь не слабым соперником придала уверенности нашим футболистам и положила начало серии успешных матчей.

2012 год. Отборочный турнир чемпионата мира-2014

Англия - Украина - 1:1

Разумеется, поединок с мощной английской сборной на "Уэмбли" запомнился мне надолго. И не только тем, что он открывал для нас отборочный цикл очередного чемпионата мира, но и высоким реноме соперника. Стоит ли говорить о его силе, если в составе играли такие звезды, как Харт, Джеррард, Лэмпард, Дефо, Старридж и другие. Стоит отдать должное подопечным, которые не стушевались в игре с англичанами и даже сумели первыми забить. Гол-красавец в заключительной части первого тайма в исполнении Жени Коноплянки помните? Жаль, что не удалось использовать другие возможности, пропустив мяч в ответ в самом конце игры. Было обидно…

2-е место. 2005 год. Отборочный турнир чемпионата мира-2006

Греция - Украина - 0:1

Значение этого матча на момент встречи соперников было трудно переоценить. Наша сборная находилась в лидерах, одержав до визита в Грецию шесть побед и дважды сыграв вничью. Греческая сборная, которая ровно за год до этого стала чемпионом Европы, при горячей поддержке трибун на своем стадионе стремилась добиться успеха. Несмотря на активность хозяев, нам удалось держать игру под контролем. Наша команда строго действовала в обороне, и при первой же возможности отвечала острыми атаками. Кто знает, как завершился бы тот матч, не убеги Андрей Гусин к воротам и не забей столь важный мяч в его концовке. Мы все никак не могли понять, как он туда добежал.

1-е место. 2004 год. Отборочный турнир чемпионата мира-2006

Турция - Украина - 0:3

Для нашей команды было очень важно не оплошать в Стамбуле, продемонстрировав уверенную игру. До встречи с Турцией ребята подошли очень ответственно, ведь результат матча имел для нас важное значение - мы ведь боролись не только за первую строчку в группе, но и за престиж. В том поединке наша команда продемонстрировала одну из лучших своих игр в отборочном цикле. В тот вечер на стадионе "Шукру Саракоглу" при сумасшедшей поддержке зрителей в психологическом плане играть было тяжело. Тем не менее нам удавалось многое, и два гола в ворота соперника к середине первого тайма - лишнее тому подтверждение. Контроль игры в дальнейшем был за нами, и это вкупе с голом Андрея Шевченко под занавес позволил довести матч до победы.

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