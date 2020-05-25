26 лет назад сборная Украины впервые победила на своем поле. А пропустила от будущей легенды УПЛ

1994-й год. Сборная Украины уже два года как выступала самостоятельной независимой футбольной единицей и готовилась к первому в истории официальному, а не товарищескому, поединку. На носу был отбор к чемпионату мира 1996, но предшествовали его старту четыре товарищеских поединка. Один из них состоялся 25-го мая – ровно 26 лет назад.

Тот поединок стал историческим, поскольку в нем Украины добыла свою первую в истории победу на домашнем поле. Ранее дома мы проиграли Венгрии (1992, Ужгород), сыграли вничью с Израилем (1993, Одесса) и вот наконец победили. Это было в Киеве на Республиканском стадионе, а противостояла украинцам сборная Беларуси.

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Тогда удалось уверенно проявить свое преимущество. Несмотря на то, что Украина пропустила первой аккуратно перед свистком на перерыв, во втором тайме мяч оказывались только в сетке ворот белорусов. Сразу трижды: Виктор Леоненко на 62-й минуте сравнял счет, Сергей Беженар на 65-й с пенальти вывел хозяев вперед, а Дмитрий Михайленко на 82-й минуте закрепил успех. 3:1.

Примечательно, что в свои ворота на 45-й минуте украинцы пропустили от будущей легенды киевского "Динамо", знакового футболиста в истории нашего футбола, одного из лучших легионеров, когда-то игравших в нашей лиге, Валентина Белькевича. Он тогда представлял минское "Динамо" и был уже весьма авторитетным на родине. В Киев же Валентин переехал два года спустя.

Стоит также добавить, что на тот момент это был уже второй очный поединок между Украиной и Беларусью. Первый состоялся осенью 1992-го года и стал первым в истории независимого футбола нашего северного соседа.

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25.05.1994. Товарищеский матч

Киев. Республиканский стадион

Украина - Беларусь 3:1

Голы: Виктор Леоненко 62, Сергей Беженар 65 (пен.), Дмитрий Михайленко 82 - Валентин Белькевич 45

Украина: Дмитрий Тяпушкин - Олег Лужный, Сергей Беженар, Андрей Василитчук (Юрий Сак, 46), Сергей Попов, Сергей Ковалец (Юрий Максимов, 74), Юрий Букель, Дмитрий Михайленко, Павел Шкапенко (Сергей Коновалов, 82), Виктор Леоненко, Сергей Скаченко.