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Артем Яшкин: Изменить гражданство заставил Лобановский
"Хочешь быть в "Динамо" - будешь в сборной!"
Атакующий полузащитник "Динамо" 1998-2002 годов Артем Яшкин вспомнил, как решил выступать за национальную сборную Украины, хотя был уроженцем России с российским гражданством.
В то время не было такого: Украина, Россия ...Все было единственным. Когда я переезжал жить в Киев, то для меня это как-то и не чувствовалось - один народ. Да, изменить гражданство меня заставил Лобановский.
Ну, как заставил? Сказал: "Хочешь быть в "Динамо" - будешь в сборной!". Вот мне и сделали украинский паспорт.
Но, если честно, в сборной у меня не особо сложилось - ни одного гола не забил. Мне стыдно за свои игры за сборную ... И мало сыграл, и ничем не отличился - только пребыванием на поле. Хотя, несколько матчей сыграл от начала и до конца.
Артем выступал за "сине-желтых" в 2000-2001 годах, провел 8 матчей.