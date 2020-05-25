Артем Яшкин: Изменить гражданство заставил Лобановский

Атакующий полузащитник "Динамо" 1998-2002 годов Артем Яшкин вспомнил, как решил выступать за национальную сборную Украины, хотя был уроженцем России с российским гражданством.

В то время не было такого: Украина, Россия ...Все было единственным. Когда я переезжал жить в Киев, то для меня это как-то и не чувствовалось - один народ. Да, изменить гражданство меня заставил Лобановский.

Ну, как заставил? Сказал: "Хочешь быть в "Динамо" - будешь в сборной!". Вот мне и сделали украинский паспорт.