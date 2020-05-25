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Национальная сборная Украины

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Артем Яшкин: Изменить гражданство заставил Лобановский

Национальная сборная Украины
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"Хочешь быть в "Динамо" - будешь в сборной!"

Артем Яшкин: Изменить гражданство заставил Лобановский
Новина українською

Атакующий полузащитник "Динамо" 1998-2002 годов Артем Яшкин вспомнил, как решил выступать за национальную сборную Украины, хотя был уроженцем России с российским гражданством.

В то время не было такого: Украина, Россия ...Все было единственным. Когда я переезжал жить в Киев, то для меня это как-то и не чувствовалось - один народ. Да, изменить гражданство меня заставил Лобановский.

Ну, как заставил? Сказал: "Хочешь быть в "Динамо" - будешь в сборной!". Вот мне и сделали украинский паспорт.

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Но, если честно, в сборной у меня не особо сложилось - ни одного гола не забил. Мне стыдно за свои игры за сборную ... И мало сыграл, и ничем не отличился - только пребыванием на поле. Хотя, несколько матчей сыграл от начала и до конца.

Артем выступал за "сине-желтых" в 2000-2001 годах, провел 8 матчей.

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В статье: Украина Валерий Лобановский Динамо (Киев) Артем Яшкин
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Источник:
Динамо

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