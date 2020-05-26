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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины разгромно проиграла Финляндии в рамках FIFA 20

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наши ребята проиграли финам 4:7

Сборная Украины разгромно проиграла Финляндии в рамках FIFA 20
Новина українською

Вчера проходил виртуальный матч в FIFA 20 между сборными Финляндии и Украины.

Наши ребята потерпели поражение 4:7 в этом поединке. Украинскую команду представляли 21-летний Денис "Flewless_phoenix" Евтушик и 25-летний Алекс "ForlanFS" Мерсер.

Результаты встреч:

  • Денис Flewless_phoenix Евтушик - Валттери Valdoboii Кюрьо - 1:1 (1:0)
  • Алекс ForlanFS Мерсер - Пюрю NephewR Раялу - 1:0 (0:0)
  • Денис Flewless_phoenix Евтушик - Юсси JaKurrii Коивуниеми - 0:1 (0:0)
  • Алекс ForlanFS Мерсер - Йоэль Tsouel Ниемеля - 2:3 (1:1)

Вашему вниманию запись поединка

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В статье: сборная Украины сборная Финляндии
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