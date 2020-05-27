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Национальная сборная Украины

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Экс-тренер Динамо Брест сравнил сборную Украины с Манчестер Сити

Национальная сборная Украины
(1 голосов)

По итогам матча во Львове

Экс-тренер Динамо Брест сравнил сборную Украины с Манчестер Сити
Новина українською

Марцела Личку, чешского тренера, который в 2018-2019 годах возглавлял "Динамо" Брест и привел команду к первому чемпионству в Беларуси, спросили, что он знает об украинском футболе.

Я знаю о "Шахтере", "Динамо" Киев. Лобановский - фантастический тренер, потому что сделал с "Динамо" большую "машину". Сергей Ребров, Андрей Шевченко...

Видел матчи сборной Украины. Молодые игроки национальной команды очень понравились.

Просто поражен игрой украинцев против Сербии во Львове. Это был уровень "Манчестер Сити"! Скорость, работа с мячом, прессинг. Очень хорошее впечатление.

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В статье: Андрей Шевченко Украина Валерий Лобановский Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити (Англия) Марцел Личка
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Источник:
Футбол 24

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