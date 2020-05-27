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Эдуард Соболь высказался о группе Украины в Лиге наций
И переносе Евро-2020
Левый защитник национальной сборной Украины и бельгийского "Брюгге" Эдуард Соболь ответил на несколько вопросов - о переносе финального этапа чемпионата Европы и соревнования в элитной группе Лиги наций.
- Евро-2020 пришлось отложить ...
- Это было прогнозируемо после того, как стало известно, с какой силой коронавирус распространяется по всему миру.
Здоровье людей - превыше всего. Верю, что со временем все образуется, и соревнования войдут в свой привычный ритм.
- До 2021 года сборная Украины станет сильнее?
- Трудно сказать, но по крайней мере впереди еще год работы, во время которой будет возможность подготовиться еще лучше. Несмотря на то, что мы заняли первое место в своей отборочной группе, нам еще есть над чем работать.
- Все с нетерпением ждут встреч сборной Украины с командами Германии, Испании и Швейцарии в Лиге наций...
- Да, сборную Украины ожидают сверхтяжелые поединки. Но нам приятно быть в когорте лучших команд Европы. Матчи против Германии, Испании и Швейцарии, уверен, будут интересными. Мы своей игрой и результатом заслужили быть в элите. Уверен, что в будущем сборная Украины будет радовать своих поклонников большими победами. По крайней мере потенциал для этого у нашей команды огромный.