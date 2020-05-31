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Национальная сборная Украины

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В этот день двадцать лет назад Украина впервые сыграла против Англии. Подопечные Лобановского не сделали сенсацию

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Но выглядели весьма достойно

В этот день двадцать лет назад Украина впервые сыграла против Англии. Подопечные Лобановского не сделали сенсацию
UA-Футбол
Новина українською

Англия для Украины – соперник уже разведанный. Доныне наши пути с "родоначальниками" на футбольных полях пересекались семь раз. Большинство поединков проиграли, но были и ничьи и даже одна победа. А старт этому противостоянию был дан ровно двадцать лет назад – 31-го мая 2000-го года.

В этот день двадцать лет назад Украина впервые сыграла против Англии. Подопечные Лобановского не сделали сенсацию - изображение 1

На тот момент в списке соперников Украины уже значились такие гранды европейского и мирового футбола как Франция, Португалия, Италия, Германия, Хорватия. Но матч с англичанами стал новым опытом. Это был спарринг в рамках подготовки к матчам отбора ЧМ-2002, состоялся на "Уэмбли" перед глазами почти 56-и тысяч зрителей.

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Украинцев тренировал Валерий Лобановский, а англичан – Кевин Киган. Наша команда была сформирована преимущественно из представителей "Динамо" и "Шахтера". Из украинских команд компанию "горняков" и "динамовцев" разбавили только Сергей Мизин и Геннадий Мороз из "Кривбасса". А еще были легионеры из "Милана" (Андрей Шевченко), "Арсенала" (Олег Лужный), "Бенфики" (Сергей Кандауров) и новороссийского "Черноморца" (Максим Левицкий). И вот-вот игроком "Тоттенхэма" должен был стать Сергей Ребров.

В этот день двадцать лет назад Украина впервые сыграла против Англии. Подопечные Лобановского не сделали сенсацию - изображение 2

Англия тогда не стала делать поблажек. Звездный состав этой команды говорит сам за себя: Стивен Джэррад, Фил Невилл, Гарет Саутгейт, Тони Адамс, Сол Кэмпбелл, Дэвид Бекхэм, Пол Скоулз, Алан Ширер, Робби Фауллер, Стив Макманаман и вышедшие на замену Кирон Дайер, Гарет Барри и Эмиль Хески.

Мальчиками для битья подопечные Лобановского не выглядели, но с поражением вынуждены были смириться. Голы Фаулера на 44-й и Адамса на 68-й минутах определили результат, хотя как минимум на один гол "сине-желтые" наработали. Один только Шевченко упустил три-четыре выгодные шансы отличиться.

Следующие два матча англичанам Украина также проиграет и только с четвертой попытки заявит о себе (победа в Днепре имени Сергея Назаренко).

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В статье: Украина Англия Валерий Лобановский День в истории
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Комментарии (1)
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cavo69
31.05.2020 в 13:19
Бетс2К. к о м (Ввести в одресную строку) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них просто супер и много разной информации.
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