День нулевого мира. В этот день в разные годы сборная Украины трижды играла в нулевую ничью

Второе июня – насыщенный день в контексте исторического разреза. В этот день в разные годы "сине-желтые" провели целых пять поединков. Проходили они на разных стадионах и под разным соусом – то товарищеские, то официальные.

Бросается в глаза тенденция "сухого" мира – три из пяти матчей, датированных вторым июня, сборная Украины завершала нулевыми ничьими. В 2001-м на НСК "Олимпийский" в Киеве команда Валерия Лобановского в рамках отбора к ЧМ-2002 принимала Норвегию. Голов зрители не увидели. Через пять лет с аналогичным счетом завершился товарищеский поединок между Украиной и Италией, который проходил на территории Швейцарии. И наконец, 2013-й год. Спарринг с Камеруном в Киеве. Опять 0:0.

Правда, два поединка выбиваются из общей картины. Второго июня 2007-го года Украина играла против Франции в гостях в рамках отбора к чемпионату Европы 2008. Здесь уже уберечь свои ворота на замке не удалось – поражение 0:2. А в этот же день в 2010-м на знаменитом "Уллеволе" в Осло Украина победила Норвегию в "товарняке" 1: 0 благодаря голу Романа Зозули. Это единственный успех, датированный этим днем.

Итак, пять матчей, одно поражение, одна победа и три ничьи со счетом 0:0.