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Национальная сборная Украины

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Сборная Украины вышла в полуфинал турнира по PES 2020

Национальная сборная Украины
(2 голосов)

Наши парни обыграли Северную Македонию 2:1 в четвертьфинале

Сборная Украины вышла в полуфинал турнира по PES 2020
Новина українською

Сейчас проходит турнир по киберфутболу #StayHome European Nations Cup.

Федерация киберспорта Украины вместе с Европейской киберспортивной федерацией под эгидой УАФ организовала турнир по футбольному симулятору Pro Evolution Soccer 2020.

Нашу сборную в дисциплине PES на этом турнире представляют Виталий "Budb_proshe" Литвинов, Максим "Makson" Андрасюк и Игорь "Ighor_8" Любчак.

Сборная Украины попала в квартет 1: с командами Азербайджана, Грузии и Сербии и прошла в плей-офф турнира.

Сегодня наша команда провела поединок в рамках 1/4 турнира - Украина обыграла Северную Македонию. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:1 в пользу украинской сборной.

  • В первом матче Северная Македония одержала победу 9:4
  • Во второй игре Украина победила со счетом 5:2
  • В третьем поединке наша сборная разгромила македонцев 7:2

Благодаря этой победе, сбораная Украина по PES 2020 прошла в полуфинал European Nations Cup.

Вашему вниманию запись поединка между Украиной и Северной Македонией

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