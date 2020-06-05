Это не кока-кола, а компот! Йовичевич заметил у Андрея Шевченко удивительное умение

Наставник "Карпат" в 2014-2015 годах, а сегодня - коуч "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич вспомнил свое обучение на тренерских курсах в Украине вместе с Андреем Шевченко.

Когда познакомился с Шевченко, я увидел, что это человек, который во всем тебя может убедить. Он силен в убеждении! Вот в руке у меня кока-кола ...а представь, что тебя могут убедить, что это на самом деле компот!

Идеи Шевченко, видит Йовичевич, очень глубокие.

С первого момента, вспоминает тренер, было видно, что Андрей понимает футбол.