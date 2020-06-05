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Это не кока-кола, а компот! Йовичевич заметил у Андрея Шевченко удивительное умение
Искусство убеждения
Наставник "Карпат" в 2014-2015 годах, а сегодня - коуч "Динамо" Загреб Игорь Йовичевич вспомнил свое обучение на тренерских курсах в Украине вместе с Андреем Шевченко.
Когда познакомился с Шевченко, я увидел, что это человек, который во всем тебя может убедить. Он силен в убеждении! Вот в руке у меня кока-кола ...а представь, что тебя могут убедить, что это на самом деле компот!
Идеи Шевченко, видит Йовичевич, очень глубокие.
С первого момента, вспоминает тренер, было видно, что Андрей понимает футбол.
А эти курсы дали нам еще больше знаний о структуре тренировки, тактических тайнах, которые есть в футболе. Его тренировали лучшие специалисты. И вот результат дало все вместе - идея футболиста, тренеров, его тренировали, и умение собрать вокруг себя лучших - того же Тассотти. Кстати, это не слабость или страх, я тоже так хочу, это потребность реализовать себя в будущем.
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